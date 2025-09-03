Так лише за добу окупанти втратили 780 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Майже 29 тисяч військових: Сирський назвав втрати Росії за серпень
Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;
- танків – 11 157 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 237 (+4);
- артилерійських систем – 32 342 (+41);
- РСЗВ – 1 477 (+0);
- засобів ППО – 1 213 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);
- крилатих ракет – 3 664 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);
- спеціальної техніки – 3 956 (+4).
Втрати ворога на 3 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Днями російська армія втратила два гелікоптери Мі-8 на авіабазі у Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму. Вони могли кошутвати від 20 до 30 мільйонів доларів. Також у бухті Севастополя з ладу було виведено російський буксир, ймовірно БУК-2190.
Біля Покровська українські захисники ліквідували за допомогою HIMARS 7 одиниць техніки, серед якої були танки та БМП. Після вдалої атаки бійці завдали ще одного удару, остаточно добивши залишки штурмової групи. Постраждали щонайменше 50 окупантів.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі 24 Каналу розповів, що 30 серпня нові українські ракети "Фламінго" вдарили по заставі та шести катерах ФСБ Росії.