Так лише за добу окупанти втратили 780 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Майже 29 тисяч військових: Сирський назвав втрати Росії за серпень

Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;

танків – 11 157 (+1);

бойових броньованих машин – 23 237 (+4);

артилерійських систем – 32 342 (+41);

РСЗВ – 1 477 (+0);

засобів ППО – 1 213 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);

крилатих ракет – 3 664 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);

спеціальної техніки – 3 956 (+4).



Втрати ворога на 3 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини