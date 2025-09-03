Так лише за добу окупанти втратили 780 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;
  • танків – 11 157 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 237 (+4);
  • артилерійських систем – 32 342 (+41);
  • РСЗВ – 1 477 (+0);
  • засобів ППО – 1 213 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);
  • крилатих ракет – 3 664 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);
  • спеціальної техніки – 3 956 (+4).

Втрати росіян 3 вересня 2025
Втрати росіян: останні новини

  • Днями російська армія втратила два гелікоптери Мі-8 на авіабазі у Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму. Вони могли кошутвати від 20 до 30 мільйонів доларів. Також у бухті Севастополя з ладу було виведено російський буксир, ймовірно БУК-2190.

  • Біля Покровська українські захисники ліквідували за допомогою HIMARS 7 одиниць техніки, серед якої були танки та БМП. Після вдалої атаки бійці завдали ще одного удару, остаточно добивши залишки штурмової групи. Постраждали щонайменше 50 окупантів.

  • Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі 24 Каналу розповів, що 30 серпня нові українські ракети "Фламінго" вдарили по заставі та шести катерах ФСБ Росії.