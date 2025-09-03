Знищено ще одне судно: Неїжпапа розповів про черговий успішний удар по ворогу
- ВМС України успішно знищили російське судно та ліквідували окупантів.
- За останній час ЗСУ знищили 780 російських солдатів, танк, бойові машини, артсистеми та іншу техніку, а також пошкодили інфраструктуру ворога, включаючи аеродроми та радіолокаційні станції.
Військово-морські сили ЗСУ провели чергову успіщну операцію. Захисники не лише знищили вороже судно, але й ліквідували особовий склад.
Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача ВМС України Олексія Неїжпапу.
Які наслідки операції воїнів ВМС?
Військово-морські сили Збройних сил України виявили в акваторії моря катер, що перевозив російських окупантів. За його допомогою ворожий підрозділ збирався дістатися Тендірівської коси.
Однак українські захисники швидко спрацювали та зупинили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту Росії. Вони завдали нищівного удару по судну противника.
7 окупантів знищено, чотири – поранено,
– повідомив віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
Українські воїни зупинили та знищили катер росіян: дивіться відео
Що відомо про останні втрати ворога?
За минулу добу Збройні Сили України знищили 780 російських солдатів, танк, ворожі бойові броньовані машини, артсистеми, автомобілну та спеціальну техніку. Загалом за час повномасштабної війни ліквідовані вже близько 1 084 570 окупантів.
Дрони ГУР нещодавно атакували аеродром біля Сімферополя, де вдалося знищити російський гелікоптер Мі-8. Також безпілотники завдали удару по бухті в Севастополі, де був розташований буксир ворога, ймовірно БУК-2190.
30 серпня ССО України знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300.
А через кілька днів під удар захисників потрапили радіолокаційний комплекс, антена радіотелескопа РТ-70, система супутникової навігації ГЛОНАСС та радарні станції зі складу системи ППО С-400.