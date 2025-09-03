Військово-морські сили ЗСУ провели чергову успіщну операцію. Захисники не лише знищили вороже судно, але й ліквідували особовий склад.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача ВМС України Олексія Неїжпапу.

Які наслідки операції воїнів ВМС?

Військово-морські сили Збройних сил України виявили в акваторії моря катер, що перевозив російських окупантів. За його допомогою ворожий підрозділ збирався дістатися Тендірівської коси.

Однак українські захисники швидко спрацювали та зупинили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту Росії. Вони завдали нищівного удару по судну противника.

7 окупантів знищено, чотири – поранено,

– повідомив віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Українські воїни зупинили та знищили катер росіян: дивіться відео

Що відомо про останні втрати ворога?