В субботу, 4 октября, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Пострадали по меньшей мере 30 человек, есть погибший.

Враг прицельно ударил по пассажирскому поезду сообщением "Шостка – Киев". Корреспонденты "Радио Свобода" показали, как он выглядит изнутри, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке, город без газа и воды: все об атаке 4 октября

Как выглядит поврежденный поезд в Шостке?

В результате российского удара загорелся вагон. На месте работали спасатели, медики и все экстренные службы.

СМИ показали, как выглядит поезд после вражеской атаки. В момент съемки над вокзалом кружил еще один дрон.

Поврежденный поезд "Шостка – Киев": смотрите видео

Пострадали по меньшей мере 30 людей – пассажиры и работники Укрзализныци, один человек в тяжелом состоянии в реанимации. Среди травмированных также трое детей.

Полиция также показала место атаки: смотрите фото

Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке.

Что известно об атаке на Сумскую область 4 октября?