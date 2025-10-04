Как выглядит поезд в Шостке после российского удара: СМИ показали кадры изнутри
- 4 октября россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шостке, пострадали по меньшей мере 30 человек, есть жертва.
- Из-за удара загорелся вагон пассажирского поезда "Шостка – Киев", журналисты показали последствия.
В субботу, 4 октября, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Пострадали по меньшей мере 30 человек, есть погибший.
Враг прицельно ударил по пассажирскому поезду сообщением "Шостка – Киев". Корреспонденты "Радио Свобода" показали, как он выглядит изнутри, передает 24 Канал.
Как выглядит поврежденный поезд в Шостке?
В результате российского удара загорелся вагон. На месте работали спасатели, медики и все экстренные службы.
СМИ показали, как выглядит поезд после вражеской атаки. В момент съемки над вокзалом кружил еще один дрон.
Поврежденный поезд "Шостка – Киев": смотрите видео
Пострадали по меньшей мере 30 людей – пассажиры и работники Укрзализныци, один человек в тяжелом состоянии в реанимации. Среди травмированных также трое детей.
Полиция также показала место атаки: смотрите фото
Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке.
Что известно об атаке на Сумскую область 4 октября?
- После обстрела железнодорожной инфраструктуры отменен ряд пригородных поездов 4 – 5 октября.
- Видео пожара на месте российского удара также показал Владимир Зеленский. По его словам, противник не мог не знать, что бьет по гражданским, а мир не имеет права игнорировать этот террор.
- По данным областной прокуратуры, среди пострадавших – 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет.
- Позже в вагоне было найдено тело 71-летнего мужчины.