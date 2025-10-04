Який вигляд має потяг у Шостці після російського удару: ЗМІ показали кадри зсередини
- 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шостці, постраждало щонайменше 30 людей, є жертва.
- Через удар спалахнув вагон пасажирського потягу "Шостка – Київ", журналісти показали наслідки.
У суботу, 4 жовтня, російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Постраждало щонайменше 30 людей, є загиблий.
Ворог прицільно вдарив по пасажирському потягу сполученням "Шостка – Київ". Кореспонденти "Радіо Свобода" показали, як він виглядає зсередини, передає 24 Канал.
Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня
Як виглядає пошкоджений потяг у Шостці?
Унаслідок російського удару спалахнув вагон. На місці працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби.
ЗМІ показали, як виглядає поїзд після ворожої атаки. У момент фільмування над вокзалом кружляв іще один дрон.
Пошкоджений потяг "Шостка – Київ": дивіться відео
Постраждало щонайменше 30 людей – пасажири та працівники Укрзалізниці, одна особа у важкому стані в реанімації. Серед травмованих також троє дітей.
Поліція також показала місце атаки: дивіться фото
Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням.
Що відомо про атаку на Сумщину 4 жовтня?
- Після обстрілу залізничної інфраструктури скасовано низку приміських поїздів 4 – 5 жовтня.
- Відео пожежі на місці російського удару також показав Володимир Зеленський. За його словами, противник не міг не знати, що б'є по цивільних, а світ не має права ігнорувати цей терор.
- За даними обласної прокуратури, серед постраждалих – 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 і 7 років.
- Згодом у вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка.