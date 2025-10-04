Укр Рус
Який вигляд має потяг у Шостці після російського удару: ЗМІ показали кадри зсередини
4 жовтня, 17:00
Який вигляд має потяг у Шостці після російського удару: ЗМІ показали кадри зсередини

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шостці, постраждало щонайменше 30 людей, є жертва.
  • Через удар спалахнув вагон пасажирського потягу "Шостка – Київ", журналісти показали наслідки.

У суботу, 4 жовтня, російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Постраждало щонайменше 30 людей, є загиблий.

Ворог прицільно вдарив по пасажирському потягу сполученням "Шостка – Київ". Кореспонденти "Радіо Свобода" показали, як він виглядає зсередини, передає 24 Канал.

Як виглядає пошкоджений потяг у Шостці?

Унаслідок російського удару спалахнув вагон. На місці працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби.

ЗМІ показали, як виглядає поїзд після ворожої атаки. У момент фільмування над вокзалом кружляв іще один дрон.

Пошкоджений потяг "Шостка – Київ": дивіться відео

Постраждало щонайменше 30 людей – пасажири та працівники Укрзалізниці, одна особа у важкому стані в реанімації. Серед травмованих також троє дітей.

Поліція також показала місце атаки: дивіться фото

 

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням.

Що відомо про атаку на Сумщину 4 жовтня?

  • Після обстрілу залізничної інфраструктури скасовано низку приміських поїздів 4 – 5 жовтня.
  • Відео пожежі на місці російського удару також показав Володимир Зеленський. За його словами, противник не міг не знати, що б'є по цивільних, а світ не має права ігнорувати цей терор.
  • За даними обласної прокуратури, серед постраждалих – 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 і 7 років.
  • Згодом у вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка.