Ворог прицільно вдарив по пасажирському потягу сполученням "Шостка – Київ". Кореспонденти "Радіо Свобода" показали, як він виглядає зсередини, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня

Як виглядає пошкоджений потяг у Шостці?

Унаслідок російського удару спалахнув вагон. На місці працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби.

ЗМІ показали, як виглядає поїзд після ворожої атаки. У момент фільмування над вокзалом кружляв іще один дрон.

Пошкоджений потяг "Шостка – Київ": дивіться відео

Постраждало щонайменше 30 людей – пасажири та працівники Укрзалізниці, одна особа у важкому стані в реанімації. Серед травмованих також троє дітей.

Поліція також показала місце атаки: дивіться фото

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням.

Що відомо про атаку на Сумщину 4 жовтня?