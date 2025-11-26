Было трудно добраться: военный эксперт оценил потери врага из-за массированной атаки по Таганрогу

Украина нанесла удар по аэродрому в Таганроге в России. В результате атаки удалось ликвидировать самолеты, в частности редкий, являющийся носителем лазерного оружия, А-60, и повредить предприятия.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан оценил в разговоре с 24 Каналом последствия атаки на Таганрог Ростовской области. В частности, на авиационной базе в момент прилета находились на ремонте якобы три единицы Ту-95МС.

Важно В Таганроге после массированной атаки пылает, и предположительно, аэродром: россияне предполагают потерю самолета

Какую авиационную технику удалось ликвидировать в Таганроге?

Свитан объяснил, что каждый самолет Ту-95МС, находившийся на авиабазе в Таганроге, был доукомплектован пилонами под крыло под подъем и сброс ракет Х-101. На каждом самолете было четыре пилона, на каждом из которых – по две ракеты.

Россияне сейчас не поднимают их в воздух, когда начинается воздушная атака. Они боятся конструкционных изменений в крыле – уже не тянет Ту-95МС. Вероятно, самолеты с такими конструкционными потерями должны были ремонтироваться на этом авиационном заводе,

– подчеркнул военный эксперт.

До Таганрога Силам беспилотных систем было, по его мнению, трудно добраться. Ведь почти 150-километровая зона оккупированного Донбасса сейчас утыкана системой противовоздушной обороны.

"Россияне отстроили ее за 10 лет. К тому же Донецкий кряж превышает 300 – 350 метров над уровнем моря, поэтому его трудно напрямую пересечь. Однако находят механизмы, как это сделать. С помощью систем РЭБ, дипольных отражателей, которые ставят препятствия, пробились украинские ударные дроны. И в конце концов добрались до Таганрога", – отметил Роман Свитан.

К слову. В Таганроге украинским Силам беспилотных систем удалось поразить Авиаремонтный завод "ТАНТК имени Г.М. Бериева". А также предприятие "Атлант Аэро", производящее беспилотники "Молния".

Это научное объединение переоборудует самолеты, которые не летают. Самолет А-50 – это фактически локатор, летающий. А-60 – примерно именно такой самолет, но с определенной системой лазерного контроля. Он стоял на отстое, но россияне могли его использовать для различных задач. Поэтому, как заметил летчик-инструктор, его было нужно ликвидировать.

Очень хорошо себя показали Силы беспилотных систем. Они уже практически летчики, потому что используют летный подход во время подготовки и выполнения боевых задач,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что нападение на Таганрог было осуществлено в лучших традициях авиационной атаки.

Что известно об атаке на авиабазу в Таганроге?