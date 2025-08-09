9 августа Украина атаковала производство дронов в Татарстане. Момент прилета попал на видео.

Еще около 2двух часов ночи в Татарстане была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. В 10 утра были предупреждены жители таких городов, как Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, передает 24 Канал.

Что известно об атаке БПЛА на Татарстан?

Российские паблики распространили кадры, на которых зафиксирован момент попадания украинского дрона по производству беспилотников в Татарстане.

РосСМИ пишут, что прилетело по логистическому терминалу имени Дэна Сяопина неподалеку Елабуги. Беспилотник, предварительно, попал в цех производства дронов. Расстояние, которое преодолел украинский БПЛА, превышает тысячу километров.

Момент попадания по заводу в Татарстане: смотрите видео

Прилет БПЛА по цеху по производству дронов: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

К слову, 8 августа ГУР атаковало 90-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО в поселке Афипский Краснодарского края России. В результате успешной операции ликвидированы не менее 12 оккупантов, десятки раненых, уничтожена вражеская техника.

Под атакой БПЛА находился и Сочи. В сети показали видео, как людей эвакуируют с пляжей.