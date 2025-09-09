Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов не уточнил, куда именно ударили россияне. Ранее мониторинговые ресурсы сообщали, что враг атаковал Трипольскую ТЭЦ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

К теме На фоне последних обстрелов: украинцев призвали быть готовыми к отключениям света

Какие новые детали по удару по объекту энергетики на Киевщине?

Как рассказал Некрасов, враг нанес массированный удар по одному из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сразу после обстрела на место прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Энергетики сейчас оценивают степень и последствия повреждений.

По предварительным данным, повреждено оборудования объекта. Люди не пострадали. Все сотрудники во время атаки находились в укрытии,

– отметил чиновник.

Он отметил, что благодаря слаженной работе энергетиков, в первую очередь диспетчеров как Укрэнерго, так и местного облэнерго, удалось сбалансировать систему и избежать отключения потребителей.

Добавим, по данным местных телеграм-каналов, после удара на Киевщине начались перебои со светом. Однако уже утром никаких сообщений об отключении не было, в частности официальных.

Ранее в Минэнерго отмечали, что цель этой атаки – навредить мирному населению Украины, оставив без света дома, больницы, детские сады и школы. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре. Ведь объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – это не военные цели.

Заметим! В апреле 2024 года россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Тогда в результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Трипольская ТЭС входила в состав ПАО "Центрэнерго" вместе со Змиевской ТЭС в Харьковской области, Углегорской ТЭС в Донецкой области и обособленным подразделением "Ремэнерго" в Черкассах. В марте 2024-го враг полностью уничтожил Змиевскую ТЭС, а Углегорская ТЭС находится в оккупации. Правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС.

Что известно о последних ударах по энергетике Украины?