9 сентября, 03:20
Россияне массированно ударили по объекту тепловой генерации на Киевщине: в Минэнерго рассказали детали
Основные тезисы
- Ночью 8 сентября россияне нанесли массированный удар по объекту генерации на Киевщине. По данным мониторинговых ресурсов, говорится о Трипольской ТЭС.
- По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, сразу после обстрела на место прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Энергетики сейчас оценивают степень и последствия повреждений.
- Предварительно, повреждено оборудование. Однако никто из сотрудников не пострадал – все в момент удара находились в укрытии.
- В апреле 2024 года россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Впоследствии правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на восстановление Трипольской и Змиевской ТЭС на Харьковщине. Последнюю враг уничтожил в марте 2024-го.
Россияне продолжают атаковать энергетику Украины. Ночью 8 сентября под ударом "Шахедов" оказался объект тепловой генерации в Киевской области.
Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов не уточнил, куда именно ударили россияне. Ранее мониторинговые ресурсы сообщали, что враг атаковал Трипольскую ТЭЦ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.
