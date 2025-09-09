Росіяни продовжують атакувати енергетику України. Вночі 8 вересня під ударом "Шахедів" опинився об'єкт теплової генерації на Київщині.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов не уточнив, куди саме вдарили росіяни. Раніше моніторингові ресурси повідомляли, що ворог атакував Трипільську ТЕЦ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

