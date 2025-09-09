Які нові деталі з'явилися щодо удару по об'єкту енергетики на Київщині?
Як розповів Некрасов, ворог завдав масованого удару по одному з об’єктів теплової генерації у Київській області. Одразу після обстрілу на місце прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу. Енергетики зараз оцінюють ступінь і наслідки пошкоджень.
За попередніми даними, пошкодження обладнання об'єкта. Люди не постраждали. Всі співробітники під час атаки перебували в укритті,
– зазначив посадовець.
Він зауважив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, в першу чергу диспетчерів як Укренерго, так і місцевого обленерго, вдалося збалансувати систему та уникнути відключення споживачів.
Додамо, за даними місцевих телеграм-каналів, після удару на Київщині почалися перебої зі світлом. Однак вже вранці жодних повідомлень про вимкнення не було, зокрема офіційних.
Раніше в Міненерго наголошували, що мета цієї атаки – нашкодити мирному населенню України, залишивши без світла оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Адже об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі.
Зауважимо! У квітні 2024 року росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Тоді внаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Трипільська ТЕС входила до складу ПАТ "Центренерго" разом зі Зміївською ТЕС на Харківщині, Вуглегірською ТЕС на Донеччині та відокремленим підрозділом "Ременерго" у Черкасах. У березні 2024-го ворог повністю знищив Зміївську ТЕС, а Вуглегірська ТЕС перебуває в окупації. Уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС.
Що відомо про останні удари по енергетиці України?
- Згідно з повідомленнями ворожого міноборони, Росія вже не приховує, що систематично завдає ударів по українській енергетиці, аргументуючи тим, що ці об'єкти начебто допомагають українській армії. Ба більше, під час візиту до Пекіну російський диктатор Путін заявив, що Росія продовжуватиме бити по енергоінфраструктурі України, оскільки вони нібито "довго терпіли та не відповідали на українські атаки".
- Наприкінці серпня Росія вдарила одразу по 4 енергооб'єктах на Одещині. Тоді без світла залишилися понад 29 тисяч споживачів.
- Крім того, перед цим ворожі удари спричинили відключення світла у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. Зокрема, у Сумах під удар потрапила важлива електрична підстанція, а на Полтавщині постраждало підприємство енергетичного сектора.
- 19 серпня внаслідок атаки безпілотників проблеми з електропостачанням виникли на Чернігівщині.