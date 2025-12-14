Путин давит на Эрдогана: изменит ли Турция отношение к РФ из-за ударов по своим судам

Россия продолжает наносить удары по турецким судам, которые находились в акватории украинского порта в Черном море. Эти атаки могут быть связаны с давлением на Реджепа Эрдогана со стороны Владимира Путина.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Давление Кремля на Турцию происходит, вероятно, из-за ее достаточно контроверсионной позиции относительно войны в Украине.

Почему Турция балансирует между Украиной и Россией?

Лакийчук отметил, что Турция однозначно признает территориальную целостность Украины и принадлежность к ней Крыма. Также выступает за сохранение торговых отношений с Киевом.

В то же время Турция расширяет торговлю с Россией не только в сфере нефтепродуктов, но и в других. Турки не чураются принимать сухогрузы из оккупированного Крыма и других захваченных территорий с украденным россиянами зерном и другими грузами,

– пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Турция, по его мнению, пытается выстроить торговлю с обеими сторонами конфликта. Для нее ситуация прекращения войны является наиболее удобной. Хотя турки хотят, чтобы война закончилась, однако они считают, что пускай торговля и военные бонусы для бизнеса останутся и растут для страны, которая контролирует Черноморские проливы.

"Поэтому удары украинских дронов по танкерам с неизвестным статусом, без флагов не в территориальных водах Турции, а в нейтральных, она не поддержала. С ее точки зрения, это эскалация", – подчеркнула она.

К слову. Президент Турции Реджеп Эрдоган 12 декабря встретился с Владимиром Путиным. Лидер Турции призвал Россию и Украину к введению ограниченного режима прекращения огня. А также отказаться от ударов по энергетическим объектам и портам.

Также турки будут жестко выступать против ударов российских ракет и дронов по их кораблям. А это, как отметил он, интерес конкретных турецких компаний, и здесь уже Эрдогану не удастся отвертеться.

Однако классическая позиция Турции, мол, будем жить дружно, перестанем стрелять, деэскалируем ситуацию в Черноморском регионе, будет сохраняться. Анкара будет пытаться быть равноудаленной от сторон конфликта. Но так не получится,

– уверен Павел Лакийчук.

Однако с другой стороны, если Эрдоган сможет продвинуть свою и Зеленского инициативу по морскому перемирию, то это будет положительный шаг. Это не добавит Украине бонусов по ликвидации российской нефтяной инфраструктуры и теневого танкерного флота. Но с точки зрения деэскалации, прекращения боевых действий на море, это будет иметь положительный характер.

Россия наносит удары по турецким судам: что известно?