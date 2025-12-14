Путін тисне на Ердогана: чи змінить Туреччина ставлення до РФ через удари по своїх суднах

Росія продовжує завдавати удари по турецьких суднах, які перебували в акваторії українського порту у Чорному морі. Ці атаки можуть бути пов'язані з тиском на Реджепа Ердогана з боку Володимира Путіна.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. Тиск Кремля на Туреччину відбувається, імовірно, через її досить контроверсійну позицію щодо війни в Україні.

Чому Туреччина балансує між Україною та Росією?

Лакійчук зауважив, що Туреччина однозначно визнає територіальну цілісність України та належність до неї Криму. Також виступає за збереження торгових відносин з Києвом.

Водночас Туреччина розширяє торгівлю з Росією не тільки у сфери нафтопродуктів, але й в інших. Турки не цураються приймати суховантажі з окупованого Криму та інших захоплених територій з вкраденим росіянами збіжжям та іншими вантажами,

– пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Туреччина, на його думку, намагається вибудувати торгівлю з обидвома сторонами конфлікту. Для неї ситуація припинення війни є найбільш зручною. Попри те, що турки хочуть, щоб війна закінчилась, проте вони вважають, що нехай торгівля та воєнні бонуси для бізнесу залишаться та зростають для країни, яка контролює Чорноморські протоки.

"Тому удари українських дронів по танкерах з невідомим статусом, без прапорів не в територіальних водах Туреччини, а у нейтральних, вона не підтримала. З її погляду, це ескалація", – наголосила вона.

До слова. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 12 грудня зустрівся з Володимиром Путіним. Лідер Туреччини закликав Росію та Україну до запровадження обмеженого режиму припинення вогню. А також відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах та портах.

Також турки будуть жорстко виступати проти ударів російських ракет та дронів по їхніх кораблях. А це, як зазначив він, інтерес конкретних турецьких компаній, і тут вже Ердогану не вдасться відкрутитися.

Проте класична позиція Туреччини, мовляв, житимемо дружно, перестанемо стріляти, деескалюємо ситуацію у Чорноморському регіоні, зберігатиметься. Анкара намагатиметься бути рівновіддаленою від сторін конфлікту. Але так не вийде,

– впевнений Павло Лакійчук.

Проте з іншого боку, якщо Ердоган зможе просунути свою і Зеленського ініціативу щодо морського перемир'я, то це буде позитивний крок. Це не додасть Україні бонусів із ліквідації російської нафтової інфраструктури та тіньового танкерного флоту. Але з погляду деескалації, припинення бойових дій на морі, це матиме позитивний характер.

