"За каждого павшего будет возмездие": в 35 ОБрМП отреагировали на удар по Днепропетровщине
- 1 ноября российские войска нанесли удар по военным на Днепропетровщине, 35-я бригада морской пехоты выразила соболезнования семьям погибших.
- Сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными, также они продолжают способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии.
Вечером 1 ноября российские войска ударили по военным на Днепропетровщине. В 35 ОБрМП отреагировали на атаку и заявили, что продолжают содействовать правоохранительным органам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Как бригада реагирует на трагедию?
В 35 ОБрМП опубликовали официальную информацию о ракетном ударе, который состоялся 1 ноября на Днепропетровщине.
Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым – как можно быстрее выздороветь,
– говорится в заявлении.
Военные сообщили, что сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов. Также они продолжают способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии.
В бригаде отметили, что попытки врага манипулировать трагедией и утверждать о якобы потере боеспособности подразделения напрасны.
Ответ от собратьев погибших россияне увидят на поле боя. Не забываем, кто именно виноват в гибели наших собратьев и гражданских граждан, кто вторгся на нашу землю. За каждого павшего будет возмездие!
– подытожили военные.
Что известно об ударе по Днепропетровщине?
Среди погибших и раненых в результате удара были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона. По словам одного из бойцов, в тот день погибло 8 военнослужащих, 40 ранены, 6 пропали без вести.
После вражеского обстрела ГБР начало расследование. Сейчас следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным образом было организовано укрытие военных.
30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ сообщил, что определенных должностных лиц отстранили от занимаемых должностей.