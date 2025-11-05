"За кожного полеглого буде відплата": у 35 ОБрМП відреагували на удар по Дніпропетровщині
- 1 листопада російські війська завдали удару по військових на Дніпропетровщині, 35-та бригада морської піхоти висловила співчуттям родинам загиблих.
- Наразі в бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними, також вони продовжують сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії.
Ввечері 1 листопада російські війська вдарили по військових на Дніпропетровщині. У 35 ОБрМП відреагували на атаку та заявили, що продовжують сприяти правоохоронним органам.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 35 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Як бригада реагує на трагедію?
У 35 ОБрМП опублікували офіційну інформацію щодо ракетного удару, який відбувся 1 листопада на Дніпропетровщині.
Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим – якнайшвидше одужати,
– йдеться в заяві.
Військові повідомили, що наразі в бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів. Також вони продовжують сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії.
У бригаді наголосили, що спроби ворога маніпулювати трагедією й стверджувати про нібито втрату боєздатності підрозділу є марними.
Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою. Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю. За кожного полеглого буде відплата!
– підсумували військові.
Що відомо про удар по Дніпропетровщині?
Серед загиблих та поранених внаслідок удару були військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону. За словами одного з бійців, у той день загинуло 8 військовослужбовців, 40 поранено, 6 зникли безвісти.
Після ворожого обстрілу ДБР розпочало розслідування. Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.
30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ повідомив, що певних посадових осіб відсторонили від займаних посад.