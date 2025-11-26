Силы обороны прицельно ударили по важному заводу по производству комплектующих к ракетам в России

Силы обороны ударили по военным целям и объектам ВПК России. Среди пораженных целей завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Почти тысячу оккупантов отправили в ад: потери врага на 26 ноября

Что известно о пораженных целях в России?

Ночью 26 ноября Силы обороны Украины ударили по заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия.

Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется,

– говорится в сообщении.

Командующий СБС ВСУ отметил, что за ударом по заводу "Прогресс" в Чебоксарах стоят воины Сил беспилотных систем.

Важно! В Генштабе ВСУ указали, что завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Также дронами был поражен в населенном пункте Васильевка (временно оккупированная территория (ВОТ) Запорожской области) командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии врага, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава россиян на Покровском направлении.