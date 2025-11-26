Сили оборони прицільно вдарили по важливому заводу з виробництва комплектуючих до ракет у Росії

Сили оборони вдарили по військових цілях та об’єктах ВПК Росії. Серед уражених цілей завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про уражені цілі в Росії?

Вночі 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.

Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється,

– ідеться в повідомленні.

Командувач СБС ЗСУ зазначив, що за ударом по заводу "Прогресс" в Чебоксарах стоять воїни Сил безпілотних систем. "Мадяр" також показав кадри бойової роботи по ворожій військовій цілі.

Важливо! В Генштабі ЗСУ вказали, що завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Удар по російському заводу "Прогресс": дивіться відео

Увага! На кадрах присутня ненормативна лексика

Також дронами було уражено: