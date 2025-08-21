Россияне с помощью ракет ночью в четверг, 21 августа, атаковали Закарпатскую область. Под ударом в Мукачево оказался завод по производству бытовых приборов.

Такую информацию сообщил председатель Закарпатской областной государственной и военной администрации Мирослав Билецкий на месте удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал "Мы-Украина".

Какие последствия удара по Закарпатью?

Мирослав Билецкий рассказал новые детали удара по предприятию в Мукачево. Для атаки на этот объект россияне использовали две ракеты.

Это гражданская инфраструктура, где изготавливались бытовые приборы, это иностранная инвестиция. К сожалению, две ракеты типа "Калибр" попали сегодня в 04:40. Как следствие, имеем 12 человек, работников этого завода, которые были ранены,

– рассказал он.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии. Сейчас спасатели пытаются потушить пламя. Ситуация, по данным чиновника, находится под контролем.

Добавим, что в своем телеграмм-канале Билецкий обратился к жителям Мукачевского и Ужгородского районов. В связи с пожаром, возникшим после удара по предприятию, в воздухе наблюдается значительное задымление.

На фоне того, что продукты горения могут быть вредными для здоровья, всех местных призывают закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, в частности это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.

Задымление после атаки / Фото Мирослава Билецкого

Как на атаку отреагировали в ЦПД?

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко позже уточнил, что атакованный завод принадлежит американской компании, которая специализируется на электронике. Подобный удар нанесли не впервые.

"До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. Путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть ли более отвратительная нация на планете, чем р*сня. Обычные крысы гнилые", – написал он.

