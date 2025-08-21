Іноземна інвестиція: на Закарпатті "Калібри" влучили у завод, де виготовлялися побутові прилади
- На Закарпатті в Мукачево російські ракети "Калібр" влучили у завод з виробництва побутових приладів, внаслідок чого 12 працівників були поранені.
- Усіх постраждалих госпіталізовано, рятувальники намагаються загасити пожежу, а місцевих закликають зачинити вікна через задимлення в повітрі.
Росіяни за допомогою ракет вночі у четвер, 21 серпня, атакували Закарпатську область. Під ударом у Мукачево опинився завод з виробництва побутових приладів.
Таку інформацію повідомив голова Закарпатської обласної державної та військової адміністрації Мирослав Білецький на місці удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми-Україна".
Які наслідки удару по Закарпатті?
Мирослав Білецький розповів нові деталі удару по підприємству у Мукачево. Для атаки на цей об'єкт росіяни використали дві ракети.
Це цивільна інфраструктура, де виготовлялися побутові прилади, це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу "Калібр" влучили сьогодні о 04:40. Як наслідок, маємо 12 людей, працівників цього заводу, які були поранені,
– розповів він.
За його словами, усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані. Наразі рятувальники намагаються загасити полум'я. Ситуація, за даними посадовця, перебуває під контролем.
Додамо, що у своєму телеграм-каналі Білецький звернувся до мешканців Мукачівського та Ужгородського районів. У зв'язку з пожежею, що виникла після удару по підприємству, у повітрі спостерігається значне задимлення.
На тлі того, що продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я, усіх місцевих закликають зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби, зокрема це стосується дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.
Задимлення після атаки / Фото Мирослава Білецького
Як на атаку відреагували у ЦПД?
Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пізніше уточнив, що атакований завод належить американській компанії, яка спеціалізується на електроніці. Подібного удару завдали не вперше.
"До того росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar. Цивільні обʼєкти. Путін як звичайний щур передає сигнал Трампу. Навіть не знаю, чи є більш огидна нація на планеті, ніж р*сня. Звичайні щури гнилі", – написав він.
Що відомо про удар по підприємству?
- Спершу на офіційній сторінці міськради у соцмережах зранку повідомили, що внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. Зазначали, що на місці працюють рятувальні служби.
- Згодом в ОВА повідомили, що через атаку зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа на місці. Там розгорнули оперативний штаб. Місцевих закликали зберігати спокій та не поширювати кадри з місця події.
- Крім того, повідомляли про падіння "Шахеда" у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач. Інформації про жертв немає.