В сеть попало видео с моментом взрыва в Днепре: на улицах – десятки скорых
Россияне 14 января ударили ракетой по 9-этажке в Днепре, разрушив 2 подъезда. В сети появилось видео взрыва.
В результате обстрела десятки человек получили ранения. По состоянию на 22:00 известно о 9 погибших.
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Видео момента взрыва появилось в сети
Во время всеукраинской воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Первым ужасную новость сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко примерно в 16:00. Впоследствии в сети появилось видео момента взрыва.
Смотрите видео момента взрыва в Днепре
Масштабы разрушений – катастрофические. Вражеская ракета полностью уничтожила 2 подъезда, похоронив под завалами жильцов дома.
На место происшествия выехали десятки скорых. Спасатели и обычные днепряне продолжают разбирать завалы. По словам мэра Бориса Филатова, работа будет продолжаться до утра.
На улицах – десятки скорых: видео
Воздушная тревога, удар… два подъезда в многоэтажке моментально превращаются в руины. Под завалами – хаос, слышны крики людей и детский плач. Рядом с руинами обезображенный дом, в котором остаются напуганные жители. Патрульные вместе со спасателями и медиками спешат на помощь. Все имеют задачи, работают как один,
– рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он добавил, что инспекторы вынесли с 5 этажа бабушку на коляске. Все происходило долго и медленно через стекло и дым, заполнявший легкие.
"Среди спасенных целые семьи, домашние любимцы. В украинском языке есть простое и одновременно глубокое слово – "нелюди". Просто НЕ люди. Но, к счастью, есть чем им противостоять. И будет еще больше. Соболезнования семьям пострадавших и погибших. Патрульным спасибо за службу. Держимся. Стоим. Работаем", – подытожил правоохранитель.
Первые минуты после взрыва в Днепре: видео
Кратко о российском ударе по Днепру
- Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.
- Он добавил, что общался с выехавшим на место происшествия городским головой Борисом Филатовым. По словам мэра, на месте попадания – плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.
- На вражеский удар отреагировали в Офисе Президента. Его руководитель Андрей Ермак назвал россиян террористами и заверил, что они должны быть наказаны.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- По состоянию на 20:50 известно, что пожарным удалось спасти из-под завалов 35 человек, среди которых 6 детей.
- К сожалению, погибли 9 жителей, в том числе 1 ребенок. Ранения получили еще 64 человека, из которых 14 – дети. Пострадавшие госпитализированы.
- Спасатели продолжают работать на месте обстрела, так что количество жертв и травмированных, вероятно, может возрасти.