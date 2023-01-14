У мережу потрапило відео з моментом вибуху в Дніпрі: на вулицях – десятки швидких
Росіяни 14 січня вдарили ракетою по 9-поверхівці у Дніпрі, зруйнувавши 2 під'їзди. У мережі з'явилося відео вибуху.
Внаслідок обстрілу десятки людей зазнали поранень. Станом на 21:00 відомо про 5 загиблих.
До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Відео моменту вибуху з'явилося в мережі
Під час всеукраїнської повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Першим жахливу новину повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко приблизно о 16:00. Згодом в мережі з'явилося відео моменту вибуху.
Дивіться відео моменту вибуху в Дніпрі
Масштаби руйнувань – катастрофічні. Ворожа ракета повністю знищила 2 під'їзди, поховавши під завалами мешканців будинку.
На місце події виїхали десятки швидких. Рятувальники та звичайні дніпряни продовжують розбирати завали. За словами мера Бориса Філатова, робота триватиме до ранку.
На вулицях – десятки швидких: відео
Повітряна тривога, удар… два під'їзди в багатоповерхівці вмить перетворюються на руїни. Під завалами – хаос, чутно крики людей та дитячий плач. Поряд з руїнами спотворений будинок, в якому залишаються налякані мешканці. Патрульні разом з рятувальниками та медикам поспішають на допомогу. Всім мають задачі, працюють як один,
– розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він додав, що інспектори винесли з 5 поверху бабусю на колясці. Усе відбувалося довго та повільно через скло та дим, який заповнював легені.
"Серед врятованих цілі родини, домашні улюбленці. В українській мові є просте і водночас глибоке слово — нелюди. Просто НЕ люди. Та, на щастя, маємо чим їм протистояти. І буде ще більше. Співчуття родинам постраждалих та загиблих. Патрульним дякую за службу. Тримаємось. Стоїмо. Працюємо", – підсумував правоохоронець.
Перші хвилини після вибуху в Дніпрі: відео
Коротко про російський удар по Дніпру
- Близько 16:00 заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
- Він додав, що спілкувався з міським головою Борисом Філатовим, який виїхав на місце події. За словами мера, на місці влучання – поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.
- На ворожий удар відреагували в Офісі Президента. Його керівник Андрій Єрмак назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані.
- В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Станом на 20:50 відомо, що пожежникам вдалося врятувати з-під завалів 35 людей, серед яких 6 дітей.
- На жаль, загинули 5 мешканців, зокрема 1 дитина. Поранень зазнали ще 64 особи, з яких 14 – діти. Постраждалих госпіталізували.
- Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу, тож кількість жертв та травмованих, ймовірно, може зрости.