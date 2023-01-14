Внаслідок обстрілу десятки людей зазнали поранень. Станом на 21:00 відомо про 5 загиблих.

До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку

Відео моменту вибуху з'явилося в мережі

Під час всеукраїнської повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Першим жахливу новину повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко приблизно о 16:00. Згодом в мережі з'явилося відео моменту вибуху.

Дивіться відео моменту вибуху в Дніпрі

Масштаби руйнувань – катастрофічні. Ворожа ракета повністю знищила 2 під'їзди, поховавши під завалами мешканців будинку.

На місце події виїхали десятки швидких. Рятувальники та звичайні дніпряни продовжують розбирати завали. За словами мера Бориса Філатова, робота триватиме до ранку.

На вулицях – десятки швидких: відео

Повітряна тривога, удар… два під'їзди в багатоповерхівці вмить перетворюються на руїни. Під завалами – хаос, чутно крики людей та дитячий плач. Поряд з руїнами спотворений будинок, в якому залишаються налякані мешканці. Патрульні разом з рятувальниками та медикам поспішають на допомогу. Всім мають задачі, працюють як один,

– розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що інспектори винесли з 5 поверху бабусю на колясці. Усе відбувалося довго та повільно через скло та дим, який заповнював легені.

"Серед врятованих цілі родини, домашні улюбленці. В українській мові є просте і водночас глибоке слово — нелюди. Просто НЕ люди. Та, на щастя, маємо чим їм протистояти. І буде ще більше. Співчуття родинам постраждалих та загиблих. Патрульним дякую за службу. Тримаємось. Стоїмо. Працюємо", – підсумував правоохоронець.

Перші хвилини після вибуху в Дніпрі: відео

Коротко про російський удар по Дніпру