В результате обстрела десятки человек получили ранения. По состоянию на 21:00 известно о пяти погибших.

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Видео момента взрыва появилось в сети

Во время всеукраинской воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Первым ужасную новость сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко примерно в 16:00. Впоследствии в сети появилось видео момента взрыва.

Смотрите видео момента взрыва в Днепре

Масштабы разрушений – катастрофические. Вражеская ракета полностью уничтожила 2 подъезда, похоронив под завалами жильцов дома.

На место происшествия выехали десятки скорых. Спасатели и обычные днепряне продолжают разбирать завалы. По словам мэра Бориса Филатова, работа будет продолжаться до утра.

На улицах – десятки скорых: видео

Воздушная тревога, удар… два подъезда в многоэтажке моментально превращаются в руины. Под завалами – хаос, слышны крики людей и детский плач. Рядом с руинами обезображенный дом, в котором остаются напуганные жители. Патрульные вместе со спасателями и медиками спешат на помощь. Все имеют задачи, работают как один,

– рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что инспекторы вынесли с 5 этажа бабушку на коляске. Все происходило долго и медленно через стекло и дым, заполнявший легкие.

"Среди спасенных целые семьи, домашние любимцы. В украинском языке есть простое и одновременно глубокое слово – "нелюди". Просто НЕ люди. Но, к счастью, есть чем им противостоять. И будет еще больше. Соболезнования семьям пострадавших и погибших. Патрульным спасибо за службу. Держимся. Стоим. Работаем", – подытожил правоохранитель.

Первые минуты после взрыва в Днепре: видео

Кратко о российском ударе по Днепру