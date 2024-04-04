Цинизм не имеет границ: что было написано на одном из "Шахедов", который атаковал Харьков

Ночью Россия нанесла массированный удар дронами по Харькову. Враг намеренно бил по жилому кварталу, чтобы вызвать жертвы среди гражданских украинцев.

Оккупанты ни чуть не гнушаются убийством мирного населения, пытаясь оправдать свою жестокость с помощью одного из нарративов кремлевской пропаганды.

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"Месть" за "Крокус"

Так, в прокуратуре показали обломок одного из "Шахедов", который запустили по Харькову. На нем содержится надпись: "За Крокус Сити Холл".

Напомним, что Россия безосновательно обвинила Украину в организации теракта в торгово-развлекательном центре под Москвой. Как сообщили в ГУР, Кремль таким образом пытается "отбелить" свою агрессию против нашей страны, а также усилить враждебные настроения в обществе, чтобы объявить новую волну мобилизации.

Хотя точно известно, что теракт устроила ИГИЛ, которая официально взяла на себя ответственность, оккупантам все равно на правду. Им нужно лишь одно – внешнее оправдание ежедневным смертоносным ударам по украинским городам.

Обломок дрона, который атаковал Харьков / Фото Харьковская областная прокуратура

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