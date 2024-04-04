Цинізм не має меж: що було написане на одному з "Шахедів", який атакував Харків

Вночі Росія завдала масованого удару дронами по Харкову. Ворог навмисно бив по житловому кварталу, аби спричинити жертви серед цивільних українців.

Окупанти ні трохи не гребують вбивством мирного населення, намагаючись виправдати свою жорстокість за допомогою одного із наративів кремлівської пропаганди.

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"Помста" за "Крокус"

Так, у прокуратурі показали уламок одного із "Шахедів", який запустили по Харкову. На ньому міститься напис : "За Крокус Сіті Хол".

Нагадаємо, що Росія безпідставно звинуватила Україну в організації теракту у торгівельно-розважальному центрі під Москвою. Як повідомили у ГУР, Кремль у такий спосіб намагається "відбілити" свою агресію проти нашої країни, а також посилити ворожі настрої у суспільстві, аби оголосити нову хвилю мобілізації.

Хоча достеменно відомо, що теракт влаштувала ІДІЛ, яка офіційно взяла на себе відповідальність, окупантам байдуже на правду. Їм потрібно лише одне – зовнішнє виправдання щоденним смертоносним ударам по українських містах.

Уламок дрону, який атакував Харків / Фото Харківська обласна прокуратура

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