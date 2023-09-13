Большой улов ВСУ в Севастополе: что известно о поврежденных российских судах

Россия пытается доминировать в Черном море, но, похоже, потерпела очередное поражение после того, как Украина атаковала вражеские военные корабли. Под огнем украинской авиации оказались сразу два российских корабля, находившихся в бухте Севастополя.

После того как Украина в 2022 году потопила флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", оккупанты начали более осторожно применять свои корабли. Впрочем, в августе 2023 года Украина снова нанесла мощный удар, повредив большой десантный корабль (БДК) "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийск. Очередная атака произошла ночью 13 сентября, во время которой, по предварительным данным, был поврежден БДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". 24 Канал рассказывает, что известно о вражеских кораблях, которые украинские военные повредили в Севастополе.

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Детали атаки на русские корабли

Атака на Севастополь произошла ночью 13 сентября и, если верить вражескому минобороны, судоремонтный завод пытались поразить три безэкипажных катера и 10 крылатых ракет.

В Воздушных Силах ВСУ косвенно намекнули, что Севастополь был атакован с помощью авиации. Соответственно, можно предположить, что Украина применила крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG.

В конце концов, в российском минобороны заявили, что на заводе, куда прилетели ракеты, ремонтировали два корабля. Оккупанты заявили, что корабли были повреждены.



Пожар в результате атаки по судоремонтному заводу в Севастополе / Фото из сети

Немного больше деталей атаки сообщили в ГУР МО. В частности, говорится о том, что в результате удара был поврежден один большой десантный корабль и, что важно, подлодка. В ГУР МО не назвали, какой именно тип кораблей был поврежден.

Однако мониторинговые группы, телеграм-каналы, вражеские паблики и СМИ пишут, что, скорее всего, в Севастополе ракеты прилетели по БДК "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Какое состояние повреждений судов – пока неизвестно.

Что известно о БДК "Минск"

Россия в первой декаде февраля 2022 года перекинула в Черное море большие десантные корабли из других своих флотов для участия в "учениях". С тех пор эти корабли не выходили из Черного моря. Речь идет и о "Минске", входящем в Балтийский флот России.

Если информация об ударе по "Минску" подтвердится, это будет уже третьим большим десантным кораблем (и вторым проекта 775), который удалось поразить ВСУ после "Оленегорского горняка" и корабля Саратов (проект 1171) в марте 2022 года.



БДК "Минск" вошел в Черное море 9 февраля 2022 года / Фото росСМИ

БДК "Минск" был построен в Гданьске в середине 1980-х годов. Это один из крупных десантных кораблей проекта 775 (по кодификации НАТО – класса Ropucha).

Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, перекидывание морем войск и грузов. Способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

БДК "Минск" вооружен:

двумя АК-725 (советская универсальная спаренная корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм),

2 пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М",

4 пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

"Минск" участвовал в русских военно-морских парадах, учениях и операциях России в разных морях.

Несколько лет подряд "Минск" принимал участие в главном российском военно-морском параде по случаю ВМФ РФ.

После удара по Севастополю автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик H. I. Sutton, эксперт по военно-морским силам, подводным и надводным лодкам написал, что десантный корабль класса Ropuсha может быть серьезно поврежден.

Проанализировав фотографии, он заметил, что на фотографиях можно увидеть, как корабль горит. Также эксперт предположил, что повреждена могла быть и улучшенная субмарина класса Кіlo, которая является носителем ракет "Калибр".



Вероятно, горящий БДК "Минск" в Севастополе / Фото из сети

"Жирная рыбина": что стоит знать о "Ростов-на-Дону"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу подтвердил информацию о поражении Б-237 "Ростов-на-Дону". Следовательно, можно констатировать, что для ВСУ – это не меньший "улов", чем уничтожение крейсера "Москва".

Что "Ростов-на-Дону", что "Москва" – ракетоносители. Однако главное отличие между судами в том, что "Ростов-на-Дону", который несет 4 "Калибра", – это подлодка, ракетные удары с которой крайне сложно отражать силам ПВО.

В отличие от "Минска", "Ростов-на-Дону" входит в состав Черноморского флота ВМФ России. Он был заложен осенью 2011 года на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, на воду субмарину спустили летом 2014 года.

В декабре 2014 года ее официально передали ВМФ России. Субмарина была поставлена на вооружение 4-й отдельной бригады подлодок, базирующейся в Новороссийске.



Подлодка "Ростов-на-Дону" / Фото росСМИ

Прибытие судна на Черноморский флот ВМФ России ожидалось в первую декаду декабря 2015 года, но вместо этого он был направлен на войну в Сирию.

Там подлодка 8 декабря 2015 года из акватории Средиземного моря, как утверждала российская пропаганда, якобы нанесла удар "Калибрами" по расположению боевиков ИГИЛ на территории Сирии.

Еще до того, как Турция закрыла свои проливы для прохода боевых кораблей России, субмарина, по данным пропагандистов, была переведена с морской базы Тартус в акваторию Черного моря.

Как пишет InformNapalm, цена российской субмарины, поврежденной в ходе атаки в Севастополе примерно в 300 миллионов долларов.

Почему удар по "Ростову" важен и уникален

Украинский военный портал Defence Express пишет, что поражение подлодки является уникальной ситуацией, которая точно уже вошла в историю. Дело в том, что у Украины нет штатных возможностей для борьбы с подлодками России.

Кроме того, силам ПВО сложно сбивать ракеты, которые оккупанты запускают с подлодок, поскольку неизвестно, где на момент пуска находится судно. Следовательно, время реагирования крайне мало.

Единственной возможностью поразить российскую подлодку для Украины как раз является ее пребывание в надводном положении, в частности в бухте.

Портал пишет, что удар по "Ростову" – это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки. Аналитики предполагают, что с огромной долей вероятности можно утверждать, что "Ростов-на-Дону" выведен из строя.

Эксперты объясняют, что для поражения, скорее всего, были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow. Они обладают боевой частью весом 450 килограммов, состоящей из двух отдельных частей.

Первая – лидирующий кумулятивный заряд, образующий в препятствии образование, в которое уже влетает основная обломочно-фугасная боевая часть.

Таким образом при поражении подлодки или любого другого корабля взрыв проходит внутри корпуса. Это уже означает критические повреждения.

А в случае с масштабным пожаром, охватившим оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что корабли просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки.

В конце концов, "Милитарный" подчеркивает, что ВСУ ракетами прорвали мощную эшелонированную противовоздушную оборону оккупантов, которой уже давно прикрыта Севастопольская бухта из-за своей стратегической ценности.