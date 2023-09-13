Великий улов ЗСУ в Севастополі: що відомо про пошкоджені російські судна

Росія намагається домінувати в Чорному морі, але, схоже, зазнала чергової поразки після того, як Україна атакувала ворожі військові кораблі. Під вогнем української авіації опинилися відразу два російські кораблі, які були в бухті Севастополя.

Після того, як Україна у 2022 році потопила флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва", окупанти почали обережніше застосовувати свої кораблі. Втім, у серпні 2023 року Україна знову завдала потужного удару, пошкодивши великий десантний корабель (ВДК) "Оленегорський горняк" у районі порту Новоросійськ. Чергова атака відбулася вночі 13 вересня, під час якої, за попередніми даними, було пошкоджено ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". 24 Канал розповідає, що відомо про ворожі кораблі, які українські військові пошкодили в Севастополі.

Дивіться також Пошкоджені кораблі й пожежа на заводі: що відомо про комбіновану атаку по Севастополю 13 вересня

Деталі атаки на російські кораблі

Атака на Севастополь відбулася вночі 13 вересня і, якщо вірити ворожому міноборони, судноремонтний завод намагалися вразити три безекіпажні катери та 10 крилатих ракет.

У Повітряних силах ЗСУ непрямо натякнули, що Севастополь було атаковано за допомогою авіації. Відповідно, можна припустити, що Україна застосувала крилаті ракети Storm Shadow / SCALP EG.

Зрештою, у російському міноборони заявили, що на заводі, куди прилетіли ракети, ремонтували два кораблі. Окупанти заявили, що кораблі було пошкоджено.



Пожежа внаслідок атаки по судноремонтному заводу в Севастополі / Фото з мережі

Трішки більше деталей атаки повідомили в ГУР МО. Зокрема, мовиться про те, що внаслідок удару було пошкоджено один великий десантний корабель та, що важливо, підводний човен. У ГУР МО не назвали, який саме тип кораблів було пошкоджено.

Однак моніторингові групи, телеграм-канали, ворожі пабліки та ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, в Севастополі ракети прилетіли по ВДК "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону". Який стан пошкоджень суден – наразі не відомо.

Що відомо про ВДК "Мінськ"

Росія у першій декаді лютого 2022 року перекинула в Чорне море великі десантні кораблі з інших своїх флотів для участі в "навчаннях". Відтоді ці кораблі не виходили з Чорного моря. Мовиться і про "Мінськ", який входить до Балтійського флоту Росії.

Якщо інформація про удар по "Мінську" підтвердиться, то це буде вже третім великим десантним кораблем (і другим проєкту 775), який вдалося уразити ЗСУ після "Оленегорського горняка" та корабля Саратов (проєкт 1171) у березні 2022 року.



ВДК "Мінськ" зайшов у Чорне море 9 лютого 2022 року / Фото росЗМІ

ВДК "Мінськ" був збудований у Гданську в середині 1980-х років. Це один з великих десантних кораблів проєкту 775 (за кодифікацією НАТО – класу Ropucha).

Такі кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя, перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

ВДК "Мінськ" озброєний:

двома АК-725 (радянська універсальна спарена корабельна артилерійська установка калібру 57 мм),

2 пусковими установками реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М",

4 пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

"Мінськ" брав участь у російських військово-морських парадах, навчаннях та операціях Росії в різних морях.

Кілька років поспіль "Мінськ" брав участь у головному російському військово-морському параді з нагоди дня ВМФ РФ.

Після удару по Севастополю автор профільного блогу Covert Shores та OSINT-аналітик H I Sutton, експерт з питань військово-морських сил, підводних та надводних човнів написав, що десантний корабель класу Ropuсha може бути серйозно пошкодженим.

Проаналізувавши світлини, він зауважив, що на фотографіях можна побачити, як корабель горить. Також експерт припустив, що пошкоджено могло бути і поліпшену субмарину класу Кіlo, яка є носієм ракет "Калібр".



Ймовірно, палаючий ВДК "Мінськ" у Севастополі / Фото з мережі

"Жирна рибина": що варто знати про "Ростов-на-Дону"

Представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу підтвердив інформацію про ураження Б-237 "Ростов-на-Дону". Відтак можна констатувати, що для ЗСУ – це не менший "улов", аніж знищення крейсера "Москва".

Що "Ростов-на-Дону", що "Москва" – ракетоносії. Однак головна відмінність між суднами в тому, що "Ростов-на-Дону", який несе 4 "Калібри", – це підводний човен, ракетні удари з якого вкрай складно відбивати силам ППО.

На відміну від "Мінська", "Ростов-на-Дону" входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії. Він був закладений восени 2011 на заводі Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі, на воду субмарину спустили влітку 2014 року.

У грудні 2014 року її офіційно передали ВМФ Росії. Субмарину було поставлено на озброєння 4-ї окремої бригади підводних човнів, яка базується в Новоросійську.



Підводний човен "Ростов-на-Дону" / Фото росЗМІ

Прибуття судна на Чорноморський флот ВМФ Росії очікувалося на першу декаду грудня 2015 року, але замість цього його було направлено на війну в Сирію.

Там підводний човен 8 грудня 2015 року з акваторії Середземного моря, як стверджувала російська пропаганда, нібито завдав удару "Калібрами" по розташуванню бойовиків ІДІЛ на території Сирії.

Ще до того, як Туреччина закрила свої протоки для проходу бойових кораблів Росії, субмарина, за даними пропагандистів, була переведена з морської бази Тартус в акваторію Чорного моря.

Як пише InformNapalm, ціна російської субмарини, пошкодженої в ході атаки в Севастополі, приблизно 300 мільйонів доларів.

Чому удар по "Ростову" важливий та унікальний

Український військовий портал Defence Express пише, що ураження підводного човна є унікальною ситуацією, яка точно вже увійшла в історію. Річ у тім, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами Росії.

Крім того, силам ППО складно збивати ракети, які окупанти запускають з підводних човнів, оскільки невідомо, де на момент пуску перебуває судно. Відтак час реагування вкрай малий.

Єдиною можливістю уразити російських підводний човен для України якраз є його перебування у надводному положенні, зокрема в бухті.

Портал пише, що удар по "Ростову" – це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна. Аналітики припускають, що з величезною долею ймовірності можна стверджувати, що "Ростов-на-Дону" виведено з ладу.

Експерти пояснюють, що для ураження, скоріш за все, було застосовано крилаті ракети типу Storm Shadow. Вони мають бойову частину вагою 450 кілограмів, яка складається з двох окремих частин.

Перша – лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді утвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина.

Таким чином при ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух відбувається у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження.

А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, мова йде про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки.

Зрештою, "Мілітарний" наголошує, що ЗСУ ракетами прорвали потужну ешелоновану протиповітряну оборону окупантів, котрою вже давно прикрита Севастопольська бухта через свою стратегічну цінність.