Силы обороны Украины поразили склады оккупантов в Богдановке Луганской области. После этого российские войска начали срочно эвакуировать боеприпасы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

Как россияне перемещают боеприпасы после удара?

Российские оккупанты начали срочно перемещать боеприпасы после удара Сил обороны Украины по Богдановке в Луганской области.

Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17 танкового полка,

– написали в "Атеш".

После этого оккупанты быстро разбросали свои запасы по разным локациям, пытаясь избежать дальнейших потерь.

Россия перемещает свои боеприпасы после поражения ВСУ / Фото "Атеш"



Агент "Атеш" с 218-го танкового полка, который находится под Мариуполем, опубликовал фото, на которых видно, как оккупанты перевозят боеприпасы.

Какие потери несет враг на войне?