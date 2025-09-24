Срочная эвакуация боеприпасов: оккупанты на Луганщине в панике после удара ВСУ
- Силы обороны Украины поразили склады оккупантов в Богдановке на Луганщине, что заставило российские войска срочно эвакуировать боеприпасы.
- Удар пришелся по складам и местам загрузки боеприпасов 17 танкового полка.
Силы обороны Украины поразили склады оккупантов в Богдановке Луганской области. После этого российские войска начали срочно эвакуировать боеприпасы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".
Как россияне перемещают боеприпасы после удара?
Российские оккупанты начали срочно перемещать боеприпасы после удара Сил обороны Украины по Богдановке в Луганской области.
Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17 танкового полка,
– написали в "Атеш".
После этого оккупанты быстро разбросали свои запасы по разным локациям, пытаясь избежать дальнейших потерь.
Россия перемещает свои боеприпасы после поражения ВСУ / Фото "Атеш"
Агент "Атеш" с 218-го танкового полка, который находится под Мариуполем, опубликовал фото, на которых видно, как оккупанты перевозят боеприпасы.
Какие потери несет враг на войне?
Бывшие заключенные массово покидают российскую армию. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что чаще всего это происходит в лагерях подготовки в Ростовской, Донецкой и Запорожской областях.
21 сентября спецподразделение ГУР "Призрака" уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Эти самолеты враг применял для наблюдения и борьбы с беспилотниками.
Украинские десантники уничтожили российский ударный беспилотник "Форпост", стоимость которого составляет около 7 миллионов долларов.