24 вересня, 11:09
2

Термінова евакуація боєприпасів: окупанти на Луганщині в паніці після удару ЗСУ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Сили оборони України уразили склади окупантів у Богданівці на Луганщині, що змусило російські війська терміново евакуювати боєприпаси.
  • Удар прийшовся по складах та місцях завантаження боєприпасів 17 танкового полку.

Сили оборони України уразили склади окупантів у Богданівці на Луганщині. Після цього російські війська почали терміново евакуювати боєприпаси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

Як росіяни переміщають боєприпаси після удару?

Російські окупанти почали терміново переміщувати боєприпаси після удару Сил оборони України по Богданівці у Луганській області.

Удар був нанесений по складах та місцях завантаження боєприпасів 17 танкового полку,
– написали в "Атеш".

Після цього окупанти швидко розкидали свої запаси по різних локаціях, намагаючись уникнути подальших втрат.

Росія переміщає свої боєприпаси після ураження ЗСУ / Фото "Атеш"


Агент "Атеш" із 218-го танкового полку, який перебуває під Маріуполем, опублікував фото, на яких видно, як окупанти перевозять боєприпаси.

