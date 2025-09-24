Сили оборони України уразили склади окупантів у Богданівці на Луганщині. Після цього російські війська почали терміново евакуювати боєприпаси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

Як росіяни переміщають боєприпаси після удару?

Російські окупанти почали терміново переміщувати боєприпаси після удару Сил оборони України по Богданівці у Луганській області.

Удар був нанесений по складах та місцях завантаження боєприпасів 17 танкового полку,

– написали в "Атеш".

Після цього окупанти швидко розкидали свої запаси по різних локаціях, намагаючись уникнути подальших втрат.

Росія переміщає свої боєприпаси після ураження ЗСУ / Фото "Атеш"



Агент "Атеш" із 218-го танкового полку, який перебуває під Маріуполем, опублікував фото, на яких видно, як окупанти перевозять боєприпаси.

Яких втрат зазнає ворог на війні?