Первый уровень защиты уже не спасает: в Укрэнерго очертили особенность вражеских ударов
- Россияне изменили тактику атак на энергетические объекты Украины, используя дроны-камикадзе для вертикальных ударов.
- Сейчас актуален второй уровень защиты – бетонные конструкции, которые полностью закрывают автотрансформаторы.
В Украине работает комплексная защита объектов критической инфраструктуры от вражеских атак. Однако россияне постоянно меняют тактику, поэтому первый уровень обороны, который оправдал себя в начале войны, уже не столь актуален.
В частности, теперь дроны-камикадзе бьют по-другому. Детали в интервью "РБК-Украина" от 18 ноября заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле
Как устроена защита энергообъектов?
Физическая защита предусматривает согласованные Генштабом проекты, рассчитанные на разные типы угроз. Она зависит от приоритетности объекта: где-то направлена на противодействие обломкам, а где-то – на прямое попадание дронов.
В целом в Украине применяют комплексный подход, что также включает резерв оборудования и киберзащиту. Это необходимо, поскольку враг постоянно меняет тактику, и, как на фронте, эффективные год назад средства со временем могут становиться менее результативными.
В начале войны реализовывали первый уровень защиты – габионы на объектах энергетики. Они работали, когда россияне били неточным оружием по объектам операторов систем распределения, подстанциях и электростанциях.
Ракеты были очень неточные, поэтому эта защита уберегала критическое оборудование от обломков, которые не попадали прямо по объекту. Это в начале была защита и от "Шахедов", которыми били по энергообъекту сбоку,
– рассказали в Укрэнерго.
Однако разведка противника работает, поэтому он перестроил атаки на вертикальные удары по баллистической траектории. Теперь дроны-камикадзе бьют сверху.
Именно здесь, по словам Зайченко, становится актуальным второй уровень защиты – бетонные конструкции, которые полностью закрывают автотрансформаторы.
Что известно о ситуации в энергосистеме?
Напомним, из-за последствий ракетно-дронных атак на энергообъекты в большинстве регионов Украины 18 ноября будут применять меры ограничения потребления.
Вероятно, Россия готовится к новому массированному удару. Эксклюзивно для 24 Канала авиационный эксперт Анатолий Храпчинский спрогнозировал, что враг и дальше будет бить по энергетике, но будет использовать сложные маршруты пролета над гражданскими городами.
Накануне противник повредил критическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой областях.