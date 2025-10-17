В ночь на пятницу, 17 октября, украинские военные продолжили наносить потери россиянам. В частности, ударные дроны поразили ряд объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Громко было в поселке Гвардейское Симферопольского района и селе Карьерное Сакского района.

Смотрите также Путин уже себя обманывает: интервью с полковником и аналитиком США об ударах по России и освобождении Крыма

Что ССО поразили в Крыму 17 октября?

Детали о новых точных ударах по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры россиян также рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Сейчас результаты миссий уточняют, но известно о поражении:

нефтебазы в Гвардейском – на предприятии вспыхнул пожар, зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000;

"Федерального государственного казенного учреждения "Комбинат "Гвардейский" Росрезерва, что в селе Карьерное;

склада горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое;

радиолокационной станции "Небо-У" в Евпатории.

ССО показали удары по оккупантам: смотрите видео

Реализация асимметричных мер для ослабления наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока Кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины,

– отметили защитники.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Украина может ответить на вражеские удары по энергетике комбинированными атаками. Оборонцам известны особенности российской ПВО и ее слабые места.

Что известно о ночной атаке на Крым?