Во временно оккупированном Крыму Силы специальных операций Украины ударили по российской радиолокационной станции к комплексу С-300. А ночью 31 августа ГУР поразило сразу несколько важных для россиян целей.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил в эфире 24 Канала, какие последствия последних атак на Крымской полуостров. Он рассказал, когда можно ожидать активные действия на фронте.

На каких направлениях может наступать враг?

Свитан рассказал, что во время атаки на аэродром в Симферополе 30 августа был уничтожен один вертолет, а другой поврежден. Также уничтожение российского радиолокатора является продолжающейся работой, по подготовке, вероятно, серьезных авиационных ударов.

Украина буквально через день уничтожает вражеские локаторы – преимущественно в направлении Крыма или непосредственно на полуострове,

– сказал военный эксперт.

Поэтому, по его мнению, вероятно, готовится основа или для массированного авиационного удара или беспилотниками, возможно, в Крыму, Новороссийске или Сочи

В ближайшее время – через неделю – полторы – возможно обострение на фронте у россиян. Они перебросили технику, боеприпасы летней военной кампании, которые уже в армейском тылу. Обострение может произойти в тех местах, которые россияне определят направлением оперативного удара,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Враг может активизироваться на одном – двух направлениях, ведь три он уже не потянет.

Это будет, вероятно, Покровск – Славянск. Для россиян очень важно выйти в Славянск, чтобы попытаться добыть воду для Донбасса из реки Северский Донец,

– отметил Роман Свитан.

Взятие Покровска для оккупантов, по его мнению, – одна из основных задач для того, чтобы полностью захватить Донецкую область и расширить сухопутный коридор на юге.

Украина продолжает наносить удары по оккупированному Крыму