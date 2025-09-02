Можливе загострення на фронті, – полковник запасу пояснив, які дії ворога про це свідчать
- Українські сили завдали ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, включаючи знищення радіолокаційної станції до комплексу С-300.
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан попередив про можливе загострення на фронті на певних напрямках.
- Знищення українськими силами російських радарів обмежує можливості ППО Росії в Криму, що може бути підготовкою до масованого авіаційного удару або ударів безпілотниками.
У тимчасово окупованому Криму Сили спеціальних операцій України вдарили по російській радіолокаційній станції до комплексу С-300. А вночі 31 серпня ГУР уразило одразу декілька важливих для росіян цілей.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив в ефірі 24 Каналу, які наслідки останніх атак на Кримській півострів. Він розповів, коли можна очікувати активні дії на фронті.
На яких напрямках може наступати ворог?
Світан розповів, що під час атаки на аеродром у Сімферополі 30 серпня було знищено один вертоліт, а інший пошкоджено. Також знищення російського радіолокатора є роботою, що триває, з підготування, імовірно, серйозних авіаційних ударів.
Україна буквально через день знищує ворожі локатори – переважно у напрямку Криму або безпосередньо на півострові,
– сказав військовий експерт.
Тому, на його думку, імовірно, готується підґрунтя або для масованого авіаційного удару, або безпілотниками, можливо, у Криму, Новоросійську або Сочі
Найближчим часом – за тиждень – півтора – можливе загострення на фронті у росіян. Вони перекинули техніку, боєприпаси літньої воєнної кампанії, які вже в армійському тилу. Загострення може статися у тих місцях, які росіяни визначать напрямком оперативного удару,
– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.
Ворог може активізуватися на одному – двох напрямках, адже три він вже не потягне.
Це буде, імовірно, Покровськ – Слов'янськ. Для росіян дуже важливо вийти до Слов'янська, щоб спробувати добути воду для Донбасу з річки Сіверський Донець,
– наголосив Роман Світан.
Взяття Покровська для окупантів, на його думку, – одне з основних завдань для того, щоб повністю захопити Донецьку область та розширити сухопутний коридор на півдні.
Україна продовжує завдавати ударів по окупованому Криму
- Вночі 30 серпня українські сили знищили РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в місті Саки. Його ліквідація обмежує можливості російської ППО на Кримському півострові.
- Крім того, ГУР вдалося ліквідувати важливі російські об'єкти в Криму. Йдеться про РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс" в куполі, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
- Раніше, 28 серпня, українські сили вдарили по одній з головних складових частин російської системи ППО – радіолокаційному комплексу 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф". Через атаку на радар Росія втратила свої "очі" в Криму.