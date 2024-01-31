Нуждаются в качественном горючем: экс-министр энергетики России объяснил значение ударов по НПЗ

Все чаще украинские БПЛА атакуют НПЗ на территории России. Но в стране-агрессоре не так много заводов, которые производят реально современное качественное топливо. Поэтому здесь есть проблема уязвимости.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что оборудование может посыпаться даже вследствии санкций и дефицита обслуживания со стороны западных компаний. Это будет большая проблема для россиян.

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Например, на заводе "Лукойл" в Нижегородской области произошла авария. По словам Милова, похоже, что она была связана не с ударами БпЛА, а из-за выхода из строя оборудования, которое обычно обслуживали западные компании. Из-за санкций они этого не делают. Поэтому частично аварии связаны с санкциями и тем, что страна-агрессор отрезана от западных технологий.

"Этот завод производит 12% бензина в России. Один завод. То есть уменьшение мощности на половину – это удар по рынку очень серьезный", – подчеркнул оппозиционер.

Санкции работают

Российская нефтеперерабатывающая отрасль была очень отсталая и ориентирована на производство мазута. Последние 20 лет там произошла модернизация благодаря западному оборудованию. В то же время Россия современное оборудование для нефтепереработки не производит.

Еще несколько инцидентов на нескольких нефтезаводах – и это может быть очень серьезным ударом по рынку топлива. Это станет проблемой для российской армии и в целом экономики страны-агрессора.

Нефтепереработка – очень-очень уязвимое для России место. Где-то это удары беспилотниками. Судя по тому, что многие удары оказываются успешными, есть большая проблема просто прикрыть такие все объекты ограниченными средствами (ПВО – 24 Канал), которые есть,

– сказал бывший министр энергетики России.

Инциденты на НПЗ в России