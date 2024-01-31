Потребують якісного пального: ексміністр енергетики Росії пояснив значення ударів по НПЗ

Усе частіше українські БпЛА атакують НПЗ на території Росії. Та в країні-агресорці не так багато заводів, які виготовляють реально сучасне якісне пальне. Тому тут є проблема вразливості.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що обладнання може посипатися навіть унаслідок санкцій та дефіциту обслуговування з боку західних компаній. Це буде велика проблема для росіян.

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Наприклад, на заводі "Лукойл" у Нижньогородській області сталася аварія. За словами Мілова, схоже, що вона була пов'язана не з ударами БпЛА, а через вихід з ладу обладнання, яке зазвичай обслуговували західні компанії. Через санкції вони цього не роблять. Тож частково аварії пов'язані з санкціями й тим, що країна-агресорка відрізана від західних технологій.

"Цей завод виробляє 12% бензину в Росії. Один завод. Тобто зменшення потужності на половину – це удар по ринку дуже серйозний", – наголосив опозиціонер.

Санкції працюють

Російська нафтопереробна галузь була дуже відстала та орієнтована на виробляння мазуту. Останні 20 років там відбулася модернізація завдяки західному устаткуванню. Водночас Росія сучасне обладнання для нафтоперероблення не виготовляє.

Ще кілька інцидентів на кількох нафтозаводах – і це може бути дуже серйозним ударом для ринку палива. Це стане проблемою для російської армії та загалом економіки країни-агресорки.

Нафтоперероблення – дуже-дуже вразливе для Росії місце. Десь це удари безпілотниками. Судячи з того, що багато ударів виявляються успішними, є велика проблема просто прикрити такі всі об'єкти обмеженими засобами (ППО – 24 Канал), які є,

– сказав колишній міністр енергетики Росії.

Інциденти на НПЗ в Росії