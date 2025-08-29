Удары Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам России вызывают дефицит бензина по всей стране, что, вероятно, повысит инфляцию и повлечет дальнейшую макроэкономическую нестабильность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как удары по НПЗ влияют на Россию?

Генеральный штаб ВСУ сообщил 28 августа, что подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО) осуществили удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России.

Военные уточнили, что этот НПЗ производит бензин, дизельное топливо, мазуты и растворители и имеет перерабатывающую мощность семь миллионов тонн в год.

Также Главное управление разведки (ГУР) и Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6,25 миллиона тонн нефти в год и играет важную роль в обеспечении топливом российской армии.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко, 28 августа заявил, что оба НПЗ являются ключевыми для российской военной машины.

Вместе с тем российское правительство объявило о продлении запрета на экспорт бензина, срок которого должен был закончиться 31 августа.

Россия пыталась удовлетворить внутренний спрос на бензин еще до недавних украинских ударов и с 2022 года периодически вводила запреты на экспорт бензина, но недавние атаки обострили дефицит бензина и вызвали резкий рост цен по всей России,

– говорится в отчете ISW.

Эти дефициты и скачки цен, вероятно, повлекут рост расходов для потребителей и бизнеса в различных отраслях, а также дадут толчок инфляции, увеличивая как прямые, так и косвенные расходы в экономике.

Силы обороны наносят удары по россиянам