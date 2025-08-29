Удари Сил оборони по нафтопереробних заводах Росії спричиняють дефіцит бензину по всій країні, що, ймовірно, підвищить інфляцію та спричинить подальшу макроекономічну нестабільність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Удари по російських НПЗ мають ще один цікавий наслідок, на який мало звертають увагу

Як удари по НПЗ впливають на Росію?

Генеральний штаб ЗСУ повідомив 28 серпня, що підрозділи Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО) здійснили удар дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії.

Військові уточнили, що цей НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, мазути та розчинники і має переробну потужність сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне управління розвідки (ГУР) та Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краю. Він має виробничу потужність 6,25 мільйона тонн нафти на рік та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російської армії.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко, 28 серпня заявив, що обидва НПЗ є ключовими для російської воєнної машини.

Разом з тим російський уряд оголосив про продовження заборони на експорт бензину, термін якої мав закінчитися 31 серпня.

Росія намагалася задовольнити внутрішній попит на бензин ще до нещодавніх українських ударів і з 2022 року періодично вводила заборони на експорт бензину, але нещодавні атаки загострили дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін по всій Росії,

– йдеться у звіті ISW.

Ці дефіцити та стрибки цін, ймовірно, спричинять зростання витрат для споживачів і бізнесу в різних галузях, а також дадуть поштовх інфляції, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці.

Сили оборони завдають ударів по росіянам