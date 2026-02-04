Есть новая тенденция, – военный сказал, какой способ придумали россияне, чтобы защитить свои объекты

Удары Украины по российским НПЗ имеют влияние на страну-агрессора. Если создана производственная линия, на нее поставили новые станки, оборудование, а туда попали, то никто не сможет провести быстрый ремонт и замену.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что на восстановление нужны недели или месяцы. Так что, последствия точно будут.

Кремль пытается маскировать военные производства

Россия не может защититься от ударов беспилотниками, поэтому Украине главное точно работать. Силы обороны могут показывать результат и уже неоднократно наносили врагу болезненные потери.

Но нужно работать системно, вызывать разрушения. Учитывая то, что россияне пытаются передислоцировать свои производства как можно дальше от границ с Украиной. Оккупанты надеются, что успеют что-то сбить.

Обратите внимание! Бывший глава МИД Владимир Огрызко отметил, что Украина "добивает" нефтяную отрасль России. Поэтому "энергетическое перемирие" было выгодно россиянам, чтобы "зализать раны". Кремль любым способом пытается спасти поступления от нефти, ведь без этого страна не сможет продолжать войну.

"Также есть тенденция, когда на гражданских предприятиях пытаются создавать военные производственные мощности. Так россияне их маскируют. Но удары точно имеют последствия", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Сегодня стоит вопрос в их масштабировании, успешности и эффективности. Работа с этим также ведется.

Что известно о недавних атаках по НПЗ России?