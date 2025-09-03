Россияне страдают из-за топливного кризиса, который вызвали меткие удары Сил обороны. На Западе даже думают, что Путин может не выдержать и сесть за стол переговоров, настолько велики убытки. Украинская разведка недаром выбрала такую тактику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие убытки несет Россия из-за ударов по НПЗ и как это влияет на позицию Путина по войне?

Точных цифр нет, но аналитики подсчитали: сейчас в России не работает от 15 до 20 процентов производства топлива. Страна ввела запрет на экспорт, но на заправках огромные очереди. В оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке бензин продают по талонам.

Интересно! 24 августа Илья Несходовский писал, что Украина могла выбить 30 – 40 процентов производства нефтепродуктов в России.

Сейчас стратегическая для России отрасль на грани. Общая производительность переработки сырой нефти там сейчас снизилась примерно до 5,1 миллиона баррелей в день, что значительно меньше типичных для этого времени года 5,6 миллиона. А еще в сентябре многие заводы должны пройти техническое обслуживание.

Россияне, похоже, смягчают последствия этих атак, покупая нефть из Беларуси, чтобы компенсировать внутренний дефицит и давя на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы те активизировали свои работы по техническому обслуживанию,

– сказала Тина Долбая, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Но если удары будут продолжаться, это станет бюджетной дилеммой для России. Мировые цены на нефть снизятся, и Путин будет получать меньше денег на войну – чего, собственно, и добивается Украина.

Коллапса еще нет, но он может произойти – и довольно быстро.

"Вероятно, мы говорим о еще 12 – 18 месяцах, пока Путин по-настоящему не забеспокоится. Но если украинцы увеличат свою активность, это, безусловно, может произойти очень и очень быстро", – сказал офицер разведки британской армии в отставке Филип Ингрэм.

Какова роль Кирилла Буданова в процессе "выноса" российских НПЗ?

По словам Ингрэма, такая тактика является решающей частью войны.

Он раздобыл старое руководство по специальным операциям союзников времен Второй мировой войны и адаптировал его к этому конфликту – атакуя россиян на оперативном уровне, подрывая их способность продолжать тактическую битву, поставляя военные материалы и живую силу,

– убежден он.

Путина принуждают к мирным переговорам

Госпожа посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что "донесение войны до рядовых россиян – одна из немногих тактик, которая, похоже, находит отклик в Кремле".

К тому же трое европейских чиновников рассказали Politico: можно заставить Путина сесть за стол переговоров, если совместить санкции и "целенаправленные дестабилизирующие меры".

Такое же мнение высказал и Юрий Боечко, генеральный директор правоохранительной группы "Надежда для Украины". Предположительно, уже этой осенью диктатор сядет за стол переговоров.

"Если Украина продолжит свои удары по российской нефтяной инфраструктуре до середины осени, это может вызвать серьезные экономические проблемы внутри России – проблемы, которые могут заставить Путина вести переговоры добросовестно и прекратить войну", – сказал Боечко.

Последние заявления Путина