Росіяни страждають через паливну кризу, яку спричинили влучні удари Сил оборони. На Заході навіть думають, що Путін може не витримати і сісти за стіл переговорів, настільки великі збитки. Українська розвідка недарма вибрала таку тактику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Прибутки лише падають: що насправді відбувається у нафтовій галузі Росії

Яких збитків зазнає Росія через удари по НПЗ і як це впливає на позицію Путіна щодо війни?

Точних цифр нема, та аналітики підрахували: зараз у Росії не працює від 15 до 20 відсотків виробництва палива. Країна запровадила заборону на експорт, але на заправках величезні черги. В окупованому Криму та на Далекому Сході бензин продають за талонами.

Цікаво! 24 серпня Ілля Несходовський писав, що Україна могла вибити 30 – 40 відсотків виробництва нафтопродуктів у Росії.

Наразі стратегічна для Росії галузь на межі. Загальна продуктивність переробки сирої нафти там зараз знизилася приблизно до 5,1 мільйона барелів на день, що значно менше за типові для цієї пори року 5,6 мільйона. А ще у вересні багато заводів мають пройти технічне обслуговування.

Росіяни, схоже, пом'якшують наслідки цих атак, купуючи нафту з Білорусі, щоб компенсувати внутрішній дефіцит, та тиснучи на нафтопереробні заводи, щоб ті активізували свої роботи з технічного обслуговування,

– сказала Тіна Долбая, наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Та якщо удари триватимуть, це стане бюджетною дилемою для Росії. Світові ціни на нафту знизяться, і Путін отримуватиме менше грошей на війну – чого, власне, і прагне Україна.

Колапсу ще нема, та він може статися – і досить швидко.

"Імовірно, ми говоримо про ще 12 – 18 місяців, поки Путін по-справжньому не занепокоїться. Але якщо українці збільшать свою активність, це, безумовно, може статися дуже і дуже швидко", – сказав офіцер розвідки британської армії у відставці Філіп Інгрем.

Яка роль Кирила Буданова в процесі "винесення" російських НПЗ?

За словами Інгрема, така тактика є вирішальною частиною війни.

Він роздобув старий посібник зі спеціальних операцій союзників часів Другої світової війни і адаптував його до цього конфлікту – атакуючи росіян на оперативному рівні, підриваючи їхню здатність продовжувати тактичну битву, постачаючи військові матеріали і живу силу,

– переконаний він.

Путіна примушують до мирних перемовин

Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що "донесення війни до пересічних росіян – одна з небагатьох тактик, яка, схоже, знаходить відгук у Кремлі".

До того ж троє європейських чиновників розповіли Politico: можна змусити Путіна сісти за стіл переговорів, якщо поєднати санкції і "цілеспрямовані дестабілізаційні заходи".

Таку ж думку висловив і Юрій Боєчко, генеральний директор правоохоронної групи "Надія для України". Імовірно, вже цієї осені диктатор сяде за стіл переговорів.

"Якщо Україна продовжить свої удари по російській нафтовій інфраструктурі до середини осені, це може спричинити серйозні економічні проблеми всередині Росії – проблеми, які можуть змусити Путіна вести переговори добросовісно та припинити війну", – сказав Боєчко.

Останні заяви Путіна