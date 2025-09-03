Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что сказал Лавров?
Лавров заявил о необходимости "признать и оформить на международном уровне вхождение" в состав России Крыма, Донбасса и "Новороссии".
При этом россияне "ожидают продолжения переговоров" по окончанию войны в Украине. Утверждают, что руководители делегаций якобы находятся на связи.
Лавров заявил, что "урегулирование украинского кризиса мирным путем" – приоритет.
В то же время он начал обвинять "киевский режим" в срыве предыдущих переговоров в 2022 году. По его словам, Украина прислушалась "к советам своих западных кураторов" и решила продолжать воевать.
Говоря о переговорах 2025 года, Лавров отметил "определенный прогресс" в гуманитарных вопросах: обмена пленными, возвращения тел погибших и тому подобное.
Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров,
– заявил глава МИД страны-террористки.
Мирные переговоры: последние новости
Немецкий канцлер Мерц прокомментировал потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией и предложил их провести в Женеве.
Премьер-министр Словакии Фицо планирует встретиться с президентами Китая, России и Украины в течение недели 1 – 7 сентября. Он известен своими близкими отношениями с Россией и конфликтами с Украиной по энергетике.
4 сентября во Франции должна пройти встреча европейских лидеров с участием Владимира Зеленского. Там будут обсуждать гарантии безопасности.