Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что сказал Лавров?

Лавров заявил о необходимости "признать и оформить на международном уровне вхождение" в состав России Крыма, Донбасса и "Новороссии".

При этом россияне "ожидают продолжения переговоров" по окончанию войны в Украине. Утверждают, что руководители делегаций якобы находятся на связи.

Лавров заявил, что "урегулирование украинского кризиса мирным путем" – приоритет.

В то же время он начал обвинять "киевский режим" в срыве предыдущих переговоров в 2022 году. По его словам, Украина прислушалась "к советам своих западных кураторов" и решила продолжать воевать.

Говоря о переговорах 2025 года, Лавров отметил "определенный прогресс" в гуманитарных вопросах: обмена пленными, возвращения тел погибших и тому подобное.

Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров,

– заявил глава МИД страны-террористки.

Мирные переговоры: последние новости