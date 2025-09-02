Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что Валерий Герасимов не является публичным человеком. Он редко появляется в российском телевизоре. На этот раз это произошло не просто так.

Что означают заявления Герасимова?

Как отметил Лакийчук, заявления Герасимова четко демонстрируют, что так называемое летнее наступление России провалилось. Теперь они перенесут те же самые задачи на осень.

Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их,

– отметил Лакийчук.

Кроме того, заявления Герасимова четко показывают, что Россия не собирается идти на прекращение огня. Они продолжают планировать наступательную операцию и стирать свой личный состав.

Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события – это уже увидим на поле боя,

– сказал Лакийчук.

О чем говорил Герасимов: коротко