Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що Валерій Герасимов не є публічною людиною. Він рідко з'являється в російському телевізорі. Цього разу це сталося не просто так.
Що означають заяви Герасимова?
Як наголосив Лакійчук, заяви Герасимова чітко демонструють, що так званий літній наступ Росії провалився. Тепер вони перенесуть ті ж самі завдання на осінь.
Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. В реальності вони вже 5 місяців не можуть прорвати оборону. На Сході у них є вклинення, але не прорив оборони. Ворог кидає туди додаткові сили, де й стирає їх,
– зазначив Лакійчук.
Крім того, заяви Герасимова чітко показують, що Росія не збирається йти на припинення вогню. Вони продовжують планувати наступальну операцію та стирати свій особовий склад.
Ворог буде і осінню, і зимою намагатися тиснути. Можуть змінитися напрямки головних ударів. Можливо, це буде не Покровськ, а десь північніше. Поки що вони десь на стадії планування. Як будуть розвиватися події – це вже побачимо на полі бою,
– сказав Лакійчук.
Про що говорив Герасимов: коротко
- Начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов розповідав, що Росія і надалі планує завдавати масовані удари по Україні. Також там хочуть продовжувати війну проти України.
- Герасимов розповідав про успіхи у весняно-літньому наступі. У Генштабі ЗСУ вже відповіли на слова російського окупанта. Там наголосили, що в основі доповіді Герасимова – "спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня".
- Станом на 2 вересня Росія втратила понад 1 мільйон 83 тисячі особового складу на війні проти України.