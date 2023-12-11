В частности, на это повлияло мужество украинцев, а также поддержка международных партнеров. Это позволило за последние девять месяцев России не добиться никаких мощных успехов. И это отразилось на том, что Герасимова активно критикуют.

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Герасимов – мастер адаптации

Так, националистические военные блогеры обвиняли Герасимова в том, что так называемая "вторая армия мира" за последние 15 лет очень дорого модернизировалась. И несмотря на это, ей не удалось захватить большую часть территории Украины. Как заметили в издании, карьера Герасимова к началу полномасштабного вторжения характеризовалась поразительной способностью адаптироваться.

Так, он преодолел нехватку естественной интуиции, когда был студентом военного колледжа. Тогда он "поглощал кипы военных книг, русских военных теоретиков". Об этом рассказал Сет Джонс, бывший аналитик разведки США. Он добавил биографию Герасимова к книге "Три опасных мужчины". Интересно, что впоследствии Валерию удалось стать лучшим студентом.

В 1977 году Герасимов был 22-летним командиром танка в Польше. А на рубеже 90-х годов в Эстонии он находился среди высшего руководства Балтийского военного округа. Там он наблюдал, как свергнуть советскую власть помогали продемократические группы.

Джонс в интервью The Independent отметил, что это был конец холодной войны и что США не выпустили ни одного пули. И что это "начало формировать использование Герасимовым стратегий и тактик гибридной войны, которые вы можете увидеть, когда он действительно начинает входить в расцвет".

Герасимов руководил оккупацией Крыма

Так, в 2014 году Герасимов помогал аннексировать полуостров Крым. Он руководил так называемыми "зелеными человечками", которые были одеты в зеленую русскую форму и имели русское оружие. В этом году они взяли под свой контроль часть Луганской и Донецкой областей.

"Зелеными человечками" их назвали потому, что Москва свою причастность признавать отказывалась. Мол, все это дело рук так называемых местных отрядов "самообороны".

Правда, потом Владимир Путин признал, что в Крыму были привлечены русские солдаты. Он добавил, что "военные специалисты" находились на Востоке Украины. В издании подчеркивают, что это был самый большой захват территории суверенной страной в Европе со времен Второй мировой войны.

С точки зрения Путина, он был окружен многими обещавшими, но не выполнившими людьми. Но здесь был парень, который, когда получает задание, идет и выполняет его. Это то, что ценил Путин,

– сказал Марк Галеотти, эксперт по российской истории.

Грустный Герасимов и отсутствие успехов

Как отметили в издании, 19 октября 2023 года Владимир Путин встретился с Валерием Герасимовым в почти 100 километрах от восточной границы Украины. Лучший солдат российского президента был понурен, ведь нечем было похвастаться.

"Герасимов начал непродуманное и несвоевременное наступление по всему (Востоку Украины – 24 Канал), начиная с конца января. Российская армия, которая все еще восстанавливалась, была не в состоянии проводить наступательные операции, учитывая ее дефицит в качестве сил, оборудования и боеприпасов", – пишут Майк Кофман и Роб Ли, два выдающихся военных аналитика.

Для Герасимова 2023 год был непростым. Никаких существенных успехов, постоянная критика со стороны Евгения Пригожина, а затем еще его мятеж и каких-то 200 километров, отделявших вагнеровцев от Москвы. После этого – ликвидация финансиста ЧВК "Вагнера" в конце лета.

Интересно, что после неудачного мятежа Герасимова на публике не видели несколько недель. Потом уже российское минобороны выложило видео, на котором можно было увидеть, как приспешник Путина общается с военными.

И хотя Герасимов так и не смог похвастаться значительными успехами, во время октябрьской встречи Путин улыбался. Позже к наступательной операции на Авдеевку Герасимов привлек к восьми российских бригад. И здесь ему не удалось добиться значительных изменений на фронте.

Следовательно, возникает два логических вопроса. Почему Герасимов терпит неудачу в Украине, где раньше ему удавалось добиваться успехов. А еще интересно, почему же Путин до сих пор держит его на должности. Британский политолог Марк Галеотти считает, что ответ на эти вопросы прост.

Герасимов начинает эти наступательные операции, несмотря на катастрофические человеческие жертвы и тот факт, что они часто не очень эффективны, потому что это то, чего хочет Путин. Он хочет настоящей, агрессивной войны,

– подчеркнул эксперт.

И это мнение имеет право на существование. Особенно с учетом того, что Россия потеряла уже около 340 тысяч своих бойцов. И каждый день эта цифра только растет.