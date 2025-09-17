Украинские дальнобойные удары по российским НПЗ имеют два последствия для Кремля. Из-за этого усиливается давление на способность Москвы финансировать войну в Украине и возникает хронический дефицит бензина в самой России и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Как украинские удары по НПЗ влияют на Россию?

16 сентября Силы специальных операций Украины осуществили успешную атаку на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Вследствие этого на предприятии прогремели несколько взрывов и вспыхнул пожар.

В ISW напоминают, что Саратовский НПЗ производит бензин, дизель, мазут и другие нефтепродукты. Его мощность составляет 4,8 миллиона тонн в год, и он поставляет топливо российским военным. По данным Генштаба ВСУ, российская сторона проводит оценку нанесенного ущерба.

Агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что государственная компания "Транснефть" предупредила производителей о возможном сокращении добычи после серии атак украинских дронов по ключевым экспортным портам и НПЗ.

По словам двух собеседников, компания уже ограничила некоторым нефтяным предприятиям возможность хранить сырье в своей трубопроводной системе и предостерегла, что в случае новых повреждений производителям придется сдавать меньшие объемы.

Три другие источники Reuters отметили, что удары могут заставить Россию, которая обеспечивает около 9% мировой добычи нефти, уменьшить его объемы.

Reuters отметило, что России не хватает значительных мощностей для накопления запасов нефти, а российские отраслевые источники сообщили, что Россия уже потеряла некоторые экспортные мощности нефти после ударов украинских беспилотников по нефтяному терминалу Усть-Луга в Ленинградской области в августе 2025 года, – говорится в материале.

Какие последствия для Кремля от поражения одного из крупнейших НПЗ?

Кроме того, два источника подтвердили Reuters, что 14 сентября украинские военные повредили установку на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз" в Ленинградской области. Это один из крупнейших заводов в России. Пожар после атаки вынудил власти остановить его работу.

По данным агентства, поврежденная установка обеспечивала почти 40% мощности предприятия, которое способно перерабатывать около 20 миллионов тонн в год. Собеседники уточнили, что в результате удара сгорела печь и другое оборудование, а ремонт может продлиться до месяца.

В то же время руководство завода планирует увеличить нагрузку на другие установки, чтобы сохранить примерно 75% от обычных объемов переработки.

"ISW продолжает оценивать, что продолжающаяся ударная кампания Украины, направлена на критически важную российскую энергетическую инфраструктуру, в частности против нефтеперерабатывающих заводов, имеет весомое влияние на способность России финансировать войну в Украине и обостряет хронический дефицит бензина в России и на временно оккупированной территории Украины", – отметили аналитики.

