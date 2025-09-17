Українські далекобійні удари по російських НПЗ мають два наслідки для Кремля. Через це посилюється тиск на здатність Москви фінансувати війну в Україні та виникає хронічний дефіцит бензину в самій Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Як українські удари по НПЗ впливають на Росію?

16 вересня Сили спеціальних операцій України здійснили успішну атаку на Саратовський нафтопереробний завод. Внаслідок цього на підприємстві пролунали кілька вибухів і спалахнула пожежа.

В ISW нагадують, що Саратовський НПЗ виробляє бензин, дизель, мазут та інші нафтопродукти. Його потужність становить 4,8 мільйона тонн на рік, і він постачає паливо російським військовим. За даними Генштабу ʼЗСУ, російська сторона проводить оцінку завданих збитків.

Агентство Reuters із посиланням на три джерела повідомило, що державна компанія "Транснефть" попередила виробників про можливе скорочення видобутку після серії атак українських дронів по ключових експортних портах і НПЗ.

За словами двох співрозмовників, компанія вже обмежила деяким нафтовим підприємствам можливість зберігати сировину у своїй трубопровідній системі та застерегла, що у разі нових пошкоджень виробникам доведеться здавати менші обсяги.

Три інші джерела Reuters зазначили, що удари можуть змусити Росію, яка забезпечує близько 9% світового видобутку нафти, зменшити його обсяги.

Reuters зазначило, що Росії не вистачає значних потужностей для накопичення запасів нафти, а російські галузеві джерела повідомили, що Росія вже втратила деякі експортні потужності нафти після ударів українських безпілотників по нафтовому терміналу Усть-Луга в Ленінградській області у серпні 2025 року, – йдеться в матеріалі.

Які наслідки для Кремля від ураження одного з найбільших НПЗ?

Крім того, два джерела підтвердили Reuters, що 14 вересня українські військові пошкодили установку на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" компанії "Сургутнефтегаз" у Ленінградській області. Це один із найбільших заводів у Росії. Пожежа після атаки змусила владу зупинити його роботу.

За даними агентства, пошкоджена установка забезпечувала майже 40% потужності підприємства, яке здатне переробляти близько 20 мільйонів тонн на рік. Співрозмовники уточнили, що внаслідок удару згоріла піч та інше обладнання, а ремонт може тривати до місяця.

Водночас керівництво заводу планує збільшити навантаження на інші установки, щоб зберегти приблизно 75% від звичайних обсягів перероблювання.

"ISW продовжує оцінювати, що тривала ударна кампанія України, спрямована на критично важливу російську енергетичну інфраструктуру, зокрема проти нафтопереробних заводів, має вагомий вплив на здатність Росії фінансувати війну в Україні та загострює хронічний дефіцит бензину в Росії та на тимчасово окупованій території Україні", – наголосили аналітики.

Які ще НПЗ нещодавно були уражені в Росії?