Миллиардные убытки ежемесячно: политолог сказал, какой страшный сценарий реализуется в России
- Россия сталкивается с большими проблемами в нефтяной отрасли из-за украинских ударов по нефтяным объектам, что вызывает значительные убытки для страны.
- Уменьшение экспорта нефти и неспособность перерабатывать сырую нефть привели к убыткам до 50 миллиардов долларов.
Россия столкнулась с нехваткой топлива и экспортом нефти из-за украинских ударов по нефтяным объектам. Это приводит к огромным убыткам для страны-агрессора.
Однако на самом деле худший сценарий для Москвы еще впереди. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что говорится о месторождениях.
Какой страшный сценарий реализуется в России?
Руководитель Центра анализа и стратегий отметил, что уже за первое полугодие этого года есть данные о спаде российского экспорта нефти. Обвал за сутки оценивается с 5 миллионов баррелей до 3,8.
Россияне, по его словам, имеют проблемы по двум направлениям. Во-первых, уменьшается экспорт нефти, во-вторых, сырую нефть, которую они не могут продать, нужно перерабатывать. А из-за масштабов поражений нефтяной отрасли они это делать не могут.
Хотя россияне пытаются снова вводить объекты в эксплуатацию, даже на внутреннем рынке можно наблюдать серьезный дефицит топлива.
Динамика для российских властей неутешительная. К чему это будет приводить? К консервации части российских месторождений. Это самое страшное, что может быть для мировой бензоколонки, которой была Россия. Убытки сейчас достигают до 50 миллиардов долларов в годовом эквиваленте, впоследствии сумма может вырасти,
– подчеркнул он.
Чаленко добавил, что дальше все будет зависеть от американских санкций на нефть России. Ведь, например, Виктор Орбан может поехать к Дональду Трампу и убеждать их снять.
Какими были последние удары по нефтяным объектам России?
- Дроны атаковали российский город Туапсе, пожар вспыхнул на глубоководных причалах "Роснефти". Однако с эстакад, куда было попадание, является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами.
- Недавно ГУР взорвали нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области. Ежегодно "Кольцевой" мог перекачивать до 3 миллионов тонн авиационного топлива, до 2,8 миллиона тонн дизтоплива и до 1,6 миллиона тонн бензина.
- В конце октября ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и республике Марий Эл. Первый из них осуществляет экспорт нефтепродуктов, второй – обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа.