Мільярдні збитки щомісяця: політолог сказав, який страшний сценарій реалізується в Росії

Росія зіштовхнулась з нестачею палива та експортом нафти через українські удари по нафтових об'єктах. Це призводить до шалених збитків для країни-агресорки.

Однак насправді найгірший сценарій для Москви ще попереду. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що мовиться про родовища.

Який страшний сценарій реалізується в Росії?

Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що вже за перше півріччя цього року є дані про спад російського експорту нафти. Обвал за добу оцінюється з 5 мільйонів барелів до 3,8.

Росіяни, за його словами, мають проблеми з двох напрямків. По-перше, зменшується експорт нафти, по-друге, сиру нафту, яку вони не можуть продати, потрібно переробляти. А через масштаби уражень нафтової галузі вони це робити не можуть.

Хоч росіяни намагаються знову вводити об'єкти в експлуатацію, навіть на внутрішньому ринку можна спостерігати серйозний дефіцит палива.

Динаміка для російської влади невтішна. До чого це буде призводити? До консервації частини російських родовищ. Це найстрашніше, що може бути для світової бензоколонки, якою була Росія. Збитки зараз сягають до 50 мільярдів доларів в річному еквіваленті, згодом сума може зрости,

– наголосив він.

Чаленко додав, що далі все буде залежати від американських санкцій на нафту Росії. Адже, наприклад, Віктор Орбан може поїхати до Дональда Трампа та переконувати їх зняти.

Якими були останні удари по нафтових об'єктах Росії?