Саратовский НПЗ прекратил свою работу после атаки дронов. Это повлияет на ситуацию с бензином в России. Сейчас наблюдается проседание предложения и рост спроса. Поэтому это должно спровоцировать определенный рост цены на топливо и других важных вещей для России.

Это последствия ударов Украины, которая снова начала давить на НПЗ России. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший работник СБУ Иван Ступак.

К теме Нефтезавод в Саратове прекратил работу после атаки БПЛА, – Bloomberg

Как Украина атакует НПЗ России?

Иван Ступак отметил, что в российском правительстве заявляют, что "запасов почти нет". Ценники на топливо растут с начала 2025 года примерно на 50%. Такая ситуация наблюдается из-за украинских ударов.

Я предполагаю, что Украина сознательно на это идет прямо сейчас. То есть была пауза с апреля по конец июня – начало июля. Сейчас возобновились для того, чтобы максимально создать проблему для российской компании сбора урожая,

– считает он.

Дело в том, что когда урожай, то это топливо особенно нужно. Ведь нужно заправлять тракторы, комбайны. Чем больше будет неурожая в России, тем больше будет убытков для государства. Они будут вынуждены компенсировать из государственного бюджета фермерам за потерянный, несобранный урожай, на закупку сельскохозяйственной продукции, которой сейчас не хватает на рынке из-за того, что не смогли вовремя собрать этот урожай.

Они говорят, что пытаются "охладить рынок топлива". Был интересный тезис, что в России топлива производится немного больше, чем есть потребность. То есть сейчас мы наблюдаем проседание предложения и рост спроса. Это должно спровоцировать там определенное подорожание. Если дорожает топливо, растут цены на все продукты автоматически, которые находятся в супермаркетах и завозятся автомобильным транспортом,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, со временем цены не станут меньше. То, что один раз подорожало, назад уже не возвращается. Возможно, только на несколько процентов. Это большой плюс для Украины. Потому что чем больше цены в России, тем больше будет недовольство, возмущение среди населения страны-агрессора.

С другой стороны, не стоит сразу "надевать розовые очки". Ведь оккупанты попытаются наладить закупку топлива, например, в Китае.

Напомним, в Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ ночью 10 августа. Сили беспилотных систем нанесли удар. Вследствие этого там возник пожар.

Издание Bloomberg написало, что после этой атаки дронов НПЗ, принадлежащий ПАО "Роснефть", прекратил прием нефти. Этот нефтеперерабатывающий завод стал уже третьим, который получил повреждения из-за ударов беспилотников в этом месяце.