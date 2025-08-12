Саратовський НПЗ припинив свою роботу після атаки дронів. Це вплине на ситуацію з бензином у Росії. Зараз спостерігається просідання пропозиції і зростання попиту. Тому це повинно спровокувати певне зростання ціни на пальне та інших важливих речей для Росії.

Це наслідки ударів Україна, яка знову почала тиснути на НПЗ Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній працівник СБУ Іван Ступак.

До теми Нафтозавод у Саратові припинив роботу після атаки БпЛА, – Bloomberg

Як Україна атакує НПЗ Росії?

Іван Ступак зазначив, що в російському уряді заявляють, що "запасів майже немає". Цінники на паливо зростають з початку 2025 року приблизно на 50%. Така ситуація спостерігається через українські удари.

Я припускаю, що Україна свідомо на це йде прямо зараз. Тобто була пауза з квітня по кінець червня – початок липня. Зараз відновилися для того, щоб максимально створити проблему для російської компанії збору врожаю,

– вважає він.

Річ у тім, що коли урожай, то це паливо особливо потрібно. Адже потрібно заправляти трактори, комбайни. Чим більше буде неврожаю у Росії, тим більше буде збитків для держави. Вони будуть змушені компенсувати з державного бюджету фермерам за втрачений, незібраний врожай, на закупівлю сільськогосподарської продукції, якої зараз не вистачає на ринку через те, що не змогли вчасно зібрати цей врожай.

Вони кажуть, що намагаються "охолодити ринок палива". Була цікава теза, що у Росії палива виготовляється трішечки більше, ніж є потреба. Тобто зараз ми спостерігаємо просідання пропозиції і зростання попиту. Це повинно спровокувати там певне дорожчання. Якщо дорожчає паливо, ростуть ціни на всі продукти автоматично, які перебувають у супермаркетах та завозяться автомобільним транспортом,

– пояснив експрацівник СБУ.

За його словами, з часом ціни не стануть меншими. Те, що один раз подорожчало, назад вже не повертається. Можливо, лише на декілька відсотків. Це великий плюс для України. Тому що чим більші ціни в Росії, тим більшим буде невдоволення, обурення серед населення країни-агресорки.

З іншого боку, не варто одразу "одягати рожеві окуляри". Адже окупанти спробують налагодити закупівлю палива, наприклад, в Китаї.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили удар по Саратовському НПЗ вночі 10 серпня. Сили безпілотних систем завдали удару. Внаслідок цього там виникла пожежа.

Видання Bloomberg написало, що після цієї атаки дронів НПЗ, що належить ПАТ "Роснефть", припинив прийом нафти. Цей нафтопереробний завод став уже третім, який зазнав пошкоджень через удари безпілотників цього місяця.