"Мадьяр" поделился итогами ударов по российским НПЗ за август
- Силы беспилотных систем 17 раз атаковали российские объекты переработки нефти в течение августа.
- Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ попали под удары дважды за месяц.
В течение августа Силы беспилотных систем 17 раз атаковали российские объекты переработки нефти. По отдельным НПЗ били даже несколько раз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.
Смотрите также Можно ли завершить войну в 2026 году: интервью Скотта Лукаса о проблемах Путина
Что известно об ударах по НПЗ России?
Так, дважды за месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.
Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,
– подчеркнул "Мадьяр".
Всего отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:
- Рязанский НПЗ (02.08),
- БазаПММ АЭ "СОЧИ" (03.08),
- Афипский НПЗ (07.08),
- БазаПММ "ЭРТАН" (08.08),
- Саратовский НПЗ (10.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
- Волгоградский НПЗ (14.08),
- АО "Невинномысский азот" (16.08),
- НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
- Новошахтинский НПЗ (20.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
- НПЗ Албашнефть (22.08),
- Сызранский НПЗ (24.08),
- Куйбышевский НПЗ (28.08),
- Афипский НПЗ (28.08),
- Краснодарский НПЗ (30.08),
- Сызранский НПЗ (30.08),
Как Украина била по НПЗ России в августе: смотрите видео
Удары осуществлялись как исключительно СБС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.
Почему Венгрия закрыла въезд "Мадьяру"?
После ударов по нефтепроводу "Дружба" Будапешт запретил въезд командиру украинской воинской части, причастной к атакам. По словам министра Сийярто, эти действия наносят ущерб прежде всего Венгрии и Словакии, а не России.
Вскоре в Венгрии подтвердили, что речь идет о командире СБС, этнического венгра Роберта Бровди, известного под позывным "Мадьяр".
В ответ "Мадьяр" обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии.
"Запихните в д**у, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – Украинец и прибуду на Родину моего Отца уже после вас", – подчеркнул командующий СБС.
МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста и призвало страну воздержаться от недружественных действий.