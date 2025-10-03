Россия сталкивается со все большими проблемами из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы и действия санкций. Это ослабляет Кремль и уменьшает его возможности продолжать войну.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, что остановка около 38% нефтепереработки и вынужденный экспорт нефти с дисконтом существенно сокращают доходы бюджета. Он подчеркнул, что без денег России никто ничего даром не будет давать, в отличие от западной поддержки Украины.

Проблемы с топливом подтачивают войну России

Александр Леонов отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и санкции создали для Кремля ощутимый дефицит топлива. Это заставляет российские власти выбирать, или направлять ресурсы на войну, или оставлять их для экономики.

Когда горючего в России становится меньше, у Путина возникает вопрос: направить его на войну или в экономику. Если он выбирает войну, то через некоторое время это бьет по самой экономике,

– объяснил политолог.

Леонов напомнил, что в прошлом году из-за ударов Украина выбила около 15% российской нефтепереработки, и это уже сказалось на урожаях и экспорте топлива. Сейчас Москва приостановила продажу переработанных горюче-смазочных материалов, а нехватка ощутима и в гражданском секторе, в частности в аграрной отрасли. Это свидетельствует, что атаки и санкции системно снижают способность Кремля вести войну.

Дисконтированный экспорт уменьшает бюджетные поступления

Политолог объяснил, что из-за нехватки мощностей для хранения нефти Россия вынуждена или отправлять ее на экспорт, или закрывать месторождения, восстановление которых требует западных технологий. Кремль в такой ситуации вынужден продавать нефть с большим дисконтом.

Любой дисконт означает меньше денег в российском бюджете. Если в бюджете меньше денег, то и меньше возможностей вести агрессивную войну,

– подчеркнул Леонов.

Он добавил, что союзники Кремля сотрудничают с ним исключительно на коммерческих условиях. Россия не получает помощи бесплатно, и это принципиально отличает ее от Украины, которую Европейский Союз финансово поддерживает для сохранения экономики.

Если Украине ЕС помогает, финансируя наш бюджет и экономику, которая не идет на войну, то России помогают только тогда, когда ей продают. И продают часто в три дорого. Даром России никто ничего давать не будет,

– объяснил Леонов.

Таким образом, даже увеличение объемов торговли с Китаем или Индией не создает для Москвы выгоды. Наоборот, это истощает бюджет и ограничивает возможности продолжать агрессию против Украины.

Война становится ощутимой для россиян

Леонов заметил, что внутренние проблемы с топливом, электричеством и водой уже влияют на повседневную жизнь россиян. Очереди на заправках и перебои с коммунальными услугами формируют осознание, что война коснулась не только фронта, но и гражданского населения.

Отсутствие света, воды и горючего показывает, что война дошла и до россиян. Люди начинают задавать вопрос: зачем нам эта война, если жить становится все хуже?

– подчеркнул политолог.

По его мнению, именно такие бытовые трудности подтачивают готовность населения поддерживать агрессию любой ценой. Это постепенно формирует внутреннее давление, которое ограничивает возможности Кремля продолжать войну.

